Чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси: в разведке Британии рассказали
Источник:Ministry of Defence
По данным британской разведки, сейчас на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". В настоящее время их используют как инструкторов для учений.
Разведка Британии сообщает, что в Беларуси вероятнее всего на сегодня находится менее тысячи "вагнеровцев", хотя ранее количество этих бойцов достигало около 8 тысяч. Говорится о периоде после июня 2023 года.
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ЧВК "Вагнера" обучает силовиков
В обзоре британской разведки говорится, что бойцы ЧВК "Вагнера" скорее всего являются инструкторами. Вероятно, они обучают белорусских военных и работников силовых структур.
В то же время аналитики все же сомневаются в том, что Александр Лукашенко решит расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер". Например, в рамках действий силовиков внутри Беларуси или для охраны границы.
Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонительные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью,
– говорится в сообщении разведки Британии.
Угроза наступления со стороны Беларуси: мнения экспертов
- По мнению экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, наступления из Беларуси не произойдет. Другое дело – имитация "бурной деятельности". Российская и белорусская армии неоднократно проводили совместные маневры. В частности, учения. Беларусь предоставила свою инфраструктуру, запасы техники и боеприпасов россиянам.
- Александр Лукашенко, по мнению Дикого, всячески удерживает страну от прямого вступления в войну против Украины. А Украина "относительно терпимо" относится к оккупации Беларуси Россией.
- Кроме того, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что вероятность привлечения регулярной белорусской армии к войне в Украине близка к нулю. Об этом говорят уже 2 года, но подтверждений нет никаких. Неоднократно украинцев убеждали, что белорусские офицеры уже на базах, техника готова, а в танки якобы заливают горючее, но все это оказалось абсолютной ложью.
- В частности, по словам Шейтельмана, наша страна имеет серьезные мощности для того, чтобы наносить удары по военным целям далеко за пределами Украины. Это можно делать, не используя западное оружие, а лишь свои средства.