Чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси: в разведке Британии рассказали

По данным британской разведки, сейчас на территории Беларуси находится менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". В настоящее время их используют как инструкторов для учений.

Разведка Британии сообщает, что в Беларуси вероятнее всего на сегодня находится менее тысячи "вагнеровцев", хотя ранее количество этих бойцов достигало около 8 тысяч. Говорится о периоде после июня 2023 года.

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ЧВК "Вагнера" обучает силовиков

В обзоре британской разведки говорится, что бойцы ЧВК "Вагнера" скорее всего являются инструкторами. Вероятно, они обучают белорусских военных и работников силовых структур.

В то же время аналитики все же сомневаются в том, что Александр Лукашенко решит расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер". Например, в рамках действий силовиков внутри Беларуси или для охраны границы.

Продолжающееся присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонительные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью,

– говорится в сообщении разведки Британии.

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