Вагнеровцы тренируют белорусских военных, вытесняя российских инструкторов, – ISW

ЧВК "Вагнера" может вытеснить российскую армию как ключевого партнера белорусской армии по учениях. Белорусские военные обычно проводят такие учения с российскими инструкторами.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Отметим, что вагнеровцы продолжают прибывать в Беларусь.

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Вагнеровцы тренируют белорусских военных, вытесняя российских инструкторов

Министерство обороны Беларуси объявило 30 июля, что личный состав "Вагнера" провел тренировку на уровне роты с неопределенными подразделениями нескольких белорусских механизированных бригад. Обучение включало тактический маневр пешей пехоты и сосредоточено на маскировке сил от вражеских БПЛА и координации между ротами, взводами и отделениями.

Сообщалось, что во время учебы белорусская пехота проводила всевоенный штурм при поддержке танков и артиллерии. Новая роль ЧВК "Вагнера" в обучении на уровне белорусских компаний заметна. Белорусские военные обычно проводят такие учения с российскими инструкторами и полагаются на российских планировщиков для любых многобригадных учений, в которых ISW еще не видела участия "Вагнера".

ISW ранее наблюдала за обучением личного состава "Вагнера" с белорусской воздушно-десантной бригадой, которая обычно тренируется с российской 76-й воздушно-десантной дивизией и прогнозировали, что ЧВК "Вагнера" может попытаться вытеснить унаследованные российско-белорусские связи,

– отметили эксперты.

ЧВК "Вагнера" перестала вербовать новых наемников

Недавно стало известно, что российская ЧВК "Вагнера", руководителем которого был печально известный Евгений Пригожин, продолжает сворачивать свою деятельность в России. Так, компания перестала вербовать к себе новых наемников.

В самой ЧВК "Вагнера" заявили, что якобы из-за "большого количества кадрового резерва" компания не будет нанимать новых людей к себе. Более того, работа их региональных центров по набору рекрутов они приостановили на "неопределенный срок".