Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что вагнеровцы наверняка планируют осуществить некую провокацию на границе со странами НАТО. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Открестились от "Вагнера"
Военный эксперт предположил, что может произойти в случае, если ЧВК "Вагнера" решится на такие действия.
Сейчас вагнеровцы в Беларуси укомплектуют свою группировку военной техникой, чтобы она была боеспособной.
"Важно также обратить внимание на слова Владимира Путина о том, что юридически ЧВК "Вагнера" не существует, ведь у России нет законов, согласно которым могут существовать частные военные компании. Фактически он открестился от вагнеровцев", – подчеркнул майор запаса ВСУ.
Затем по поводу ЧВК "Вагнера" высказался Александр Лукашенко, мол, они его начинают "раздражать". Он рассказывал, что якобы вагнеровцы просятся у него сходить на "экскурсию в Варшаву или Жешув". И Лукашенко тоже от них открестился.
И это свидетельствует о том, что вагнеровцы готовы выполнить провокацию с территории Белоруссии, допустим, на границе с Польшей. Там действительно перемещены польские войска, там расположена первая пехотная дивизия США.
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Определенная юридическая коллизия
Но если вагнеровцы, являющиеся незаконным вооруженным формированием, ведь нет закона в России и Беларуси, по которому они могли бы существовать, совершат провокацию на территории Польши, то кому НАТО должно давать ответ согласно 5-й статье своего устава.
Согласно этой статье, если осуществлена военная агрессия против одной из стран Альянса, то все остальные страны – члены НАТО должны дать отпор агрессору. Но если в стране НАТО совершила провокацию террористическая группировка, то против кого Альянсу применять силу?
– подчеркнул военный эксперт.
Если давать отпор Беларуси, потому что там расположена база вагнеровцев, это будет расценено как нападение на страну. А с другой стороны, ответить НАТО должно. И потому возникает определенная юридическая коллизия.
"И Путин с Лукашенко как раз хотят посмотреть, какой может быть реакция НАТО на возможную провокацию вагнеровцев и будет ли она вообще", – предположил Алексей Гетьман.
Что известно об угрозе вагнеровцев Польше
- Расположение ЧВК "Вагнера" в Беларуси вызывает беспокойство в Польше. Так, премьер Матеуш Моравецкий подчеркнул, что наемники двигаются из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. Напомним, что он соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО. Кроме того, Сувалкский коридор разграничивает принадлежащую к России территорию Калининградской области и Беларусь.
- Моравецкий подчеркнул, что более 100 вагнеровцев двигаются в сторону Сувалкского коридора, и это может приблизить "к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши".
- В то же время, вицемаршал Сената Польши Михал Каминский завил, что Варшава серьезно рассматривает угрозу со стороны ЧВК "Вагнера". Также не исключается возможность того, что вагнеровцы постараются проникнуть в Польшу, чтобы "протестировать НАТО".
- В Польше уже отреагировали на угрозу и увеличили количество военных на восточной и северо-восточной границе страны. В частности, вблизи Сувалкского коридора.