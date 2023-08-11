Лукашенко поссорился с вагнеровцами: Жданов объяснил, куда они теперь денутся
ЧВК "Вагнера" передислоцируется отдельными группами из Беларуси в Краснодарский край России. Александр Лукашенко отказался финансировать вагнеровцев на территории его страны.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал, отметив, что, вероятно, наемников впоследствии могут отправить в Африку. В то же время аналитики Института изучения войны не видят визуальных свидетельств, чтобы бойцы ЧВК "Вагнера" выходили из Беларуси.
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"Тем более Нигер попросил военной помощи именно "Вагнера". Ведь понимает, что в ближайшее время, наверное, придется им повоевать. Особенно, вероятно, мятежникам или путчистам, совершившим государственный переворот, придется столкнуться с Иностранным легионом Франции", – сказал Жданов.
Ведь от военного переворота в Нигере больше всего пострадала именно эта страна. Поэтому она может быть локомотивом организации военной интервенции для восстановления конституционного строя в Нигере.
Что происходит в Нигере
В стране 26 июля состоялся государственный переворот.
Куда денутся вагнеровцы из Беларуси: смотрите видео
"Финансы раздора"
Военный эксперт добавил, что согласно информации источников BBC, именно финансовые вопросы пребывания в Беларуси и поссорили вагнеровцев и Александра Лукашенко.
Кураторы ЧВК "Вагнера" переводят наемников в Краснодарский край – Воронежскую и Ростовскую область. По данным западной разведки, этот этап перекидывания вагнеровцев начнут примерно с 13 августа. Это могут быть колонны по 500 – 600 человек.
"Раньше говорилось, что отправляют в отпуска и говорят: "Держите связь. Будет задача, работа – будем вызывать". Для того, чтобы рассредоточить и не шокировать колоннами автобусов, грузовиков, которые идут по территории России", – отметил Олег Жданов.
Вагнеровцы в Беларуси
- ЧВК "Вагнера" в Беларуси разместили после недомятежа Евгения Пригожина. У бойцов свой лагерь в Могилевской области. В стране наемники проводили учения с белорусской армией.
- Вагнеровцы могли начать выходить из Беларуси. Аналитики Института изучения войны предполагают, что договоренности между Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным нарушены.
- Инсайдеры ISW предположили, что Лукашенко отказался финансировать наемников, поняв, что Россия не будет платить за них. А он, похоже, этого ждал.