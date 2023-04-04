Вагнеровцы под Бахмутом больше не могут самостоятельно выполнять задачи: кем усилили наемников
Город Бахмут остается направлением главного удара врага, в частности, сил ЧВК "Вагнера". Но из-за колоссальных потерь вагнеровцы больше не могут самостоятельно выполнять поставленные задачи.
Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, пишет 24 Канал. Он сообщил, что в большинстве случаев потери под Бахмутом несут вагнеровцы, а не регулярная армия России.
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Вагнеровцы используют авиацию и артиллерию регулярной армии
Череватый подчеркнул, что именно наемники Евгения Пригожина остаются атакующей силой России на Бахмутском направлении. Спикер рассказал, что из-за потерь вагнеровцев усилили войсками регулярной армии, ведь наемники больше не могут самостоятельно выполнять задачи.
Учитывая большие потери, они уже не могут самостоятельно выполнять задачи, поэтому усиливаются подразделениями воздушно-десантных сил и мотострелковых подразделений, пехотой регулярного войска,
– сказал Череватый.
Он добавил, что вагнеровцы также задействуют артиллерию и авиацию регулярной армии, ведь без этого они не могли бы выполнять атаки.
Какая ситуация под Бахмутом
В контексте ситуации под Бахмутом Череватый сообщил, что только за эти сутки произошло 32 атаки враг и 26 боестолкновений в самом Бахмуте и на окраинах.
Как сообщил представитель, 238 раз враг обстреливал позиции Сил обороны Украины по ствольной и реактивной артиллерии.
Показываем Бахмут на карте боевых действий
По его словам, в течение суток был уничтожен 91 оккупант, а также ранен 119. Кроме того, наши бойцы подбили вражеский танк, "Град" и три полевых состава боеприпасов.
Бахмут все еще украинский
- Следует отметить, что главарь вагнеровцев Пригожин в очередной раз поспешил заявить, что наемникам удалось захватить Бахмут. Однако эта информация не соответствует действительности.
- Сергей Череватый заявил, что россияне еще далеки от взятия контроля над украинским городом. Спикер подчеркнул, что россияне ничего не захватили.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тоже отреагировал на сказки от Пригожина. Генерал-полковник сказал, что враг на самом деле пытается прикрыть свои провалы, распространяя фейки.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби тоже утверждает, что россияне далеки от взятия Бахмута. По словам Кирби, Вооруженные Силы Украины не отброшены от Бахмута, и они все еще борются за город.