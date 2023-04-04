Вагнеровцы под Бахмутом больше не могут самостоятельно выполнять задачи: кем усилили наемников

Город Бахмут остается направлением главного удара врага, в частности, сил ЧВК "Вагнера". Но из-за колоссальных потерь вагнеровцы больше не могут самостоятельно выполнять поставленные задачи.

Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, пишет 24 Канал. Он сообщил, что в большинстве случаев потери под Бахмутом несут вагнеровцы, а не регулярная армия России.

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Вагнеровцы используют авиацию и артиллерию регулярной армии

Череватый подчеркнул, что именно наемники Евгения Пригожина остаются атакующей силой России на Бахмутском направлении. Спикер рассказал, что из-за потерь вагнеровцев усилили войсками регулярной армии, ведь наемники больше не могут самостоятельно выполнять задачи.

Учитывая большие потери, они уже не могут самостоятельно выполнять задачи, поэтому усиливаются подразделениями воздушно-десантных сил и мотострелковых подразделений, пехотой регулярного войска,

– сказал Череватый.

Он добавил, что вагнеровцы также задействуют артиллерию и авиацию регулярной армии, ведь без этого они не могли бы выполнять атаки.

Какая ситуация под Бахмутом

В контексте ситуации под Бахмутом Череватый сообщил, что только за эти сутки произошло 32 атаки враг и 26 боестолкновений в самом Бахмуте и на окраинах.

Как сообщил представитель, 238 раз враг обстреливал позиции Сил обороны Украины по ствольной и реактивной артиллерии.

Показываем Бахмут на карте боевых действий

По его словам, в течение суток был уничтожен 91 оккупант, а также ранен 119. Кроме того, наши бойцы подбили вражеский танк, "Град" и три полевых состава боеприпасов.

Бахмут все еще украинский