Снайпер даже винтовку опустил: зек очистил раненого вагнеровца и бросил умирать в одиночестве

Поддержка оккупантов, в частности, вагнеровцев друг друга на войне феноменальна. Настолько, что даже украинские военные признаются, что никогда не видели подобного. Однако как это принято с россиянами, есть нюанс.

Эта поддержка остается разве что на словах, ведь своих оккупанты не бросают ровно до тех пор, пока сами не обдерут собратьев как липку. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады Олег Зелинский, пишет 24 Канал.

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Спасать даже не пытаются

Хотя учитывая, кого Пригожин набрал в свой "элитный" ЧВК – не удивительно. Об очередном подобном случае сообщили украинские разведчики. В зоне боевых действий, где между украинцами и захватчиками малые дистанции, они подстрелили из пулемета одного вагнеровца.

Однако тот не погиб, а от боли визжал так, что слышно было и украинским защитниками, и собратьям горе-оккупанту. Так что снайпер решил подождать, пока помощь раненого не забрала бы его с линии огня, чтобы уничтожить побольше личного состава врага. То, что защитник увидел в прицеле, заставило его даже опустить винтовку.

Посидел снайпер еще минут 5, бросил винтовку, даже не произведя выстрела, и говорит: "Я такого еще никогда не видел в своей жизни",

– сказал Олег Зелинский.

К раненому поспешил его товарищ, однако не для того, чтобы спасти побратима. Завербованный зек обчистил все карманы раненого и забрал даже автомат, не давая шансу вагнеровцу на хоть какую-то оборону, и сам отполз обратно в укрытие. "А тот кричал и так и умер там", – отметил начальник пресс-службы 63 ОМБР.

Не только не спасают, но и расстреливают своих

По словам плененного ранее вагнеровца Игоря Ильина стало известно, что жестокость к своим в ЧВК – обычное дело. Он посетовал, что командование за неисполнение приказа может и расстрелять подчиненных.

Расстрел, в частности, произошел и на территории самой страны-оккупантки, в тренировочном лагере в городе Уссурийск. Там 7 января инструктор вагнеровцев с позывным "Бандит" расстрелял нескольких человек. И если командование наемников так действует далеко от линии фронта, то только можем представить, к чему оно прибегает в Украине.

Пленный также заявил, что ЧВК "Вагнера" является обманывающей террористической организацией. И в обращении к россиянам призвал отказаться идти воевать в Украину.