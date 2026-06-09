Танкеры теневого флота России охраняли боевики "Вагнера": расследователи раскрыли важные детали

На борту танкеров так называемого теневого флота России с весны 2025 года начали появляться люди без необходимых морских документов, однако с боевым опытом, полученным во время участия в войне против Украины.

Об этом сообщает "Досье".

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О чем идет речь в расследовании?

Журналисты проанализировали списки экипажей более двух тысяч судов, которые находятся под санкциями США и ЕС, а также входят в перечень ГУР МО. Исследование охватило много данных о деятельности теневого флота России.

Известно, что в распоряжении расследователей оказались сведения за период с января 2023 года до середины апреля 2026 года. Речь идет примерно о 325 тысячах записей, которые непосредственно касаются почти 16 тысяч соответствующих рейсов.

Документы содержат фамилии членов экипажей, даты их рождения, номера паспортов, должности на судах и информацию о профессиональной квалификации. Таким образом среди тысяч моряков журналисты обнаружили отдельную группу из 83 человек.

Отмечается, что их объединяла одна особенность – отсутствие каких-либо морских документов. То есть у этих людей не было ни паспорта моряка, ни профильного диплома, ни подтвержденной квалификации для работы на судах.

Имена этих лиц встречаются в списках экипажей 65 танкеров всего 306 раз. В 32 случаях их должность была указана как "охранник". В результате расследователи пришли к выводу, что фактически речь идет о наемниках.

Их личности удалось установить с помощью утечек персональных данных и внутренних документов группы "Вагнера". По результатам проверки, по меньшей мере 28 из 83 человек ранее служили в частных военных компаниях.

Из них 18 были связаны с ЧВК "Вагнера", а другие работали в структурах "РСБ-Групп", Moran Security Group и "Редут". Кроме того, еще 48 человек из этой группы, по данным журналистов, вероятно, имеют боевой опыт еще из Сирии.

В частности, среди выявленных наемников фигурирует Дмитрий Савицкий, который с 2014 года участвовал в войне против Украины. Предполагают, что представители частных военных компаний осуществляли контроль над экипажами танкеров.

По заключению расследователей, присутствие таких людей на борту должно было обеспечить беспрепятственную доставку российской нефти покупателями даже в случае попыток европейских государств остановить суда силовыми методами.

Кстати, недавно ВМС Франции задержали нефтяной танкер Tagor, который находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины. Его связывают с зарегистрированной в ОАЭ компанией Fractal Marine DMCC