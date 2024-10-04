СМИ узнали, что могло случиться с пленными "вагнеровцами" в плену туарегов

В июле этого года несколько боевиков ЧВК "Вагнер" попали в плен к туарегам в Мали. Вероятно, они все погибли.

В то же время туареги опровергают это, заявляя, что все пленные живы. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о судьбе "вагнеровцев" в плену

В материале рассказали, что представители ЧВК "Вагнера" сообщили семьям пленных наемников о том, что они погибли. В частности, агентству удалось получить подтверждение этой информации от родственников трех пленных, которые заявили, что их близкие погибли в плену у туарегов.

Впрочем, представитель повстанческой группы туарегов опроверг это заявление, утверждая, что российские пленные и солдаты малийской армии, захваченные в том же бою, остаются живыми.

Все наши пленные живы. Вагнер – лжецы,

– заявил представитель туарегов.

В то же время он отказался предоставить подтверждение, что пленные живы. Стоит отметить, что сначала представители ЧВК "Вагнера" заявили, что большинство бойцов, участвовавших в бою в пустыне, пропали без вести.

Однако агентство смогло идентифицировать имена 31 наемника, которые пропали без вести или были взяты в плен во время столкновения с туарегами. Хотя "вагнеровцы" признали, что понесли значительные потери во время засады в Мали, они не предоставили никакой информации об их количестве.

Напомним, что после разгрома "вагнеровцев" в Мали, правительство страны решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Там обвинили Киев в "нарушении суверенитета Мали".