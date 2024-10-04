Водночас туареги спростовують це, заявляючи, що всі полонені живі. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про долю вагнерівців у полоні

У матеріалі розповіли, що представники ПВК "Вагнера" повідомили родинам полонених найманців про те, що вони загинули. Зокрема, агентству вдалося отримати підтвердження цієї інформації від родичів трьох полонених, які заявили, що їхні близькі загинули в полоні у туарегів.

Втім, речник повстанської групи туарегів спростував цю заяву, стверджуючи, що російські полонені та солдати малійської армії, захоплені в тому ж бою, залишаються живими.

Усі наші в'язні живі. Вагнер – брехуни,

– заявив представник туарегів.

Водночас він відмовився надати підтвердження, що полонені живі. Варто зазначити, що спочатку представники ПВК "Вагнера" заявили, що більшість бійців, які брали участь у бою в пустелі, зникли безвісти.

Проте агентство змогло ідентифікувати імена 31 найманця, які пропали безвісти або були взяті в полон під час зіткнення з туарегами. Хоча вагнерівці визнали, що зазнали значних втрат під час засідки в Малі, вони не надали ніякої інформації про їхню кількість.

Нагадаємо, що після розгрому вагнерівців у Малі, уряд країни вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною. Там звинуватили Київ в "порушенні суверенітету Малі".