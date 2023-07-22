Тужится стать "второй армией мира": Пригожин разрабатывает новый план против Путина
Евгений Пригожин не смог сделать вторую армию мира в России, поэтому теперь стремится попробовать в Беларуси. Все его усилия направлены против диктатора Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, комментируя видеообращение Пригожина от 19 июля.
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"Пригожин собирается создать "вторую армию мира" в Беларуси. Смысл в том, что он действительно пытается что-то сделать с этой армией. Их тренируют, там есть какие-то ресурсы – оружие, бронетехника, авиация", – отметил Яковенко.
Пригожин хочет сделать "вторую армию мира" в Беларуси: смотрите видео
Хотя беларусская армия невелика, но при несколькоомесячной учебе можно повысить ее боеспособность.Обратите внимание! 19 июля в соцсетях распространили видео, на котором Евгений Пригожин рассказал своим наемникам об их дальнейшей судьбе. Он сказал, что вагнеровцы отправятся в Африку, но сначала сделают беларусскую армию "второй в мире".
Может возникнуть уникальный симбиоз
Как известно, в Беларуси разместили тактическое ядерное оружие, но без механизма управления. Поскольку Пригожин имеет "крышу" в ФСБ, то гипотетически он может договориться с 12 управлением Минобороны.
Если это удастся, то мы получаем уникальное явление – симбиоз вагнеровцев с режимом Лукашенко и ядерным оружием,
– подчеркнул Яковенко.
Пригожин собирается совершить что-нибудь именно против Путина. Для любых других вариантов создавать какие-либо угрозы – он бессилен.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- После кратковременного мятежа Евгения Пригожина его наемникам предложили подписать контракт с минобороны России или переместиться в Беларусь.
- Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну вагнеровцев, после этого было еще несколько. Колонны направлялись в направлении Осиповичей.
- На границе с Польшей продолжается учения беларусской армии с вагнеровцами. Силы "отработают учебно-боевые задания".
- Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.