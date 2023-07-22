Тужится стать "второй армией мира": Пригожин разрабатывает новый план против Путина

Евгений Пригожин не смог сделать вторую армию мира в России, поэтому теперь стремится попробовать в Беларуси. Все его усилия направлены против диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, комментируя видеообращение Пригожина от 19 июля.

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"Пригожин собирается создать "вторую армию мира" в Беларуси. Смысл в том, что он действительно пытается что-то сделать с этой армией. Их тренируют, там есть какие-то ресурсы – оружие, бронетехника, авиация", – отметил Яковенко.

Пригожин хочет сделать "вторую армию мира" в Беларуси: смотрите видео

Хотя беларусская армия невелика, но при несколькоомесячной учебе можно повысить ее боеспособность.

Может возникнуть уникальный симбиоз

19 июля в соцсетях распространили видео, на котором Евгений Пригожин рассказал своим наемникам об их дальнейшей судьбе. Он сказал, что вагнеровцы отправятся в Африку, но сначала сделают беларусскую армию "второй в мире".

Как известно, в Беларуси разместили тактическое ядерное оружие, но без механизма управления. Поскольку Пригожин имеет "крышу" в ФСБ, то гипотетически он может договориться с 12 управлением Минобороны.

Если это удастся, то мы получаем уникальное явление – симбиоз вагнеровцев с режимом Лукашенко и ядерным оружием,

– подчеркнул Яковенко.

Пригожин собирается совершить что-нибудь именно против Путина. Для любых других вариантов создавать какие-либо угрозы – он бессилен.

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