Пытаются чему-то научить и запугивают смертной казнью – ВСУ о вагнеровцах на Востоке

Частная военная компания "Вагнера" вербует заключенных и использует их как пушечное мясо. Остатки старых вагнеровцев, настоящих спецназовцев, находятся на командных пунктах.

Об этом для 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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"Вагнеровцы из старого состава видят группы завербованных и дают их командирам указания, чтобы они шли на штурм, корректируют их. Однако нет никакого сожаления или лучшего отношения к личному составу. Одна группа прошла, другая идет и все держится на гипернасилии. То есть запугивание, в первую очередь, смертной казнью", – сказал спикер.

Имеет эффект

По словам Череватого, вагнеровцы за любую вину наказывают очень жестко. Как правило, смертью. Поэтому отступить от выполнения задач невозможно.

Это имеет определенный кратковременный эффект, но как системное подразделение для стратегических операций совершенно не подходит, – рассказал Череватый.

Мобилизированные получают подготовку

Череватый сказал, что если говорить о системности, то после того, как состоялся ряд проигрышей в военных операциях в Киевской области, Харьковщине, Херсонщине, потери понесли лучшие российские подразделения. Сейчас потери приближаются почти к 100 тысячам. Количество раненых неизвестно.

"Основная проблема россиян – личный состав и они пытаются как-то его заполнить. В ППК "Вагнера" – заключенными, у всех остальных – мобилизованными. Единственное, если в сентябре резервисты попадали на фронт сразу из военкомата, то сейчас они получают минимальную подготовку", – отметил спикер.

Он добавил, что у мобилизованных есть элементы военного слаженья, освоение стрелкового оружия. Однако, как сказал Череватый, нельзя сказать, что это качественный мобилизационный потенциал.

"Мобилизированных много и их постоянно гонят в атаку", – добавил пресс-секретарь.

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