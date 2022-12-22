Про це для 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.
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"Вагнерівці зі старого складу бачать групи завербованих і дають їхнім командирам вказівки, щоб вони йшли на штурм, корегують їх. Проте немає жодного жалю чи кращого ставлення до особового складу. Одна група пройшла, інша йде й все тримається на гіпернасильстві. Тобто є залякування, у першу чергу, смертною карою", – сказав речник.
Має ефект
За словами Череватого, вагнерівці за будь-яку провину карають дуже жорстко. Як правило, смертю. Тому відступити від виконання завдань неможливо.
Це має певний короткотривалий ефект, але як системний підрозділ для стратегічних операцій абсолютно не підходить, – розповів Череватий.
Мобілізовані отримують підготовку
Череватий сказав, що коли говорити про системність, то після того, як відбулася низка програшів у військових операції у Київській області, на Харківщині, Херсонщині, втрат зазнали найкращі російські підрозділи. Зараз втрати наближаються до майже 100 тисяч. Кількість поранених невідома.
"Основна проблема росіян – особовий склад і вони намагаються якось його заповнити. У ПВК "Вагнера" – ув'язненими, у всіх інших – мобілізованими. Єдине, якщо у вересні резервісти потрапляли на фронт одразу з військкомату, то зараз вони отримують мінімальну підготовку", – зазначив речник.
Він додав, що у мобілізованих є елементи військового злагодження, освоєння стрілецької зброї. Проте, як сказав Череватий, не можна сказати, що це якісний мобілізаційний потенціал.
"Мобілізованих багато і їх постійно гонять в атаку", – додав прессекретар.
Вагнерівці у війні проти України: останні новини
- Полонений вагнерівець розповів, що його завербували, коли він перебував у в'язниці. За словами Окупанта, керівник ПВК Пригожин особисто їздить в колонії до ув'язнених.
- Пригожин перетворює завербованих в'язнів на камікадзе. Він сказав, що коли екіпаж літака йде на завдання, катапультні крісла ніхто не перевіряє, бо завдання потрібно виконати за будь-яким коштом.
- Вагнерівець Андрєй Мєдвєдєв поскаржився на умови, в яких воював і розповів про страти. Після цього його затримали.