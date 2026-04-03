Об этом рассказал командир подразделения Денис Капустин в интервью Юрию Дудю.

Зачем бывшие "вагнеровцы" присоединяются к РДК?

По словам Капустина, сначала эти люди возвращаются в Россию, чтобы продать имущество, после чего отправляются воевать уже на стороне Украины.

Теперь они воюют за идею. Если бы им были важны деньги, они бы остались в Африке или поехали воевать в Бахмут на стороне российской армии, но они выбрали самый сложный путь,

– рассказал Капустин о российских добровольцах.

Сейчас РДК состоит из нескольких сотен добровольцев из России. В 2023 году, по инициативе украинского Минобороны, подразделение начало также привлекать российских пленных из формирований "Вагнер" и "Шторм-Z".

Сначала Капустин скептически относился к этой идее, однако впоследствии согласился и лично проводил собеседования с кандидатами. Одним из первых к подразделению присоединился Владислав Измайлов с позывным "Вайт", которого взяли в плен под Бахмутом. Впоследствии он получил государственные награды Украины за службу.

Также известно о Михаиле Павлове "Перса", который перешел в РДК с "Шторм-Z". В 2025 году он погиб во время боя на Купянском направлении, возглавляя свою группу.

