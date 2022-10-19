Вагнеровцы строят оборонную линию на Луганщине: даже в самой России считают это бесполезным делом

Воюющие на стороне России наемники ЧВК "Вагнера" в октябре взялись за строительство оборонительной линии в Луганской области. Однако в ее эффективность против ВСУ не верят даже сами россияне.

По замыслу оккупантов, оборонная линия протянется на десятки километров в Луганской области.

Важно Россияне массово и принудительно мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях

Она будто бы должна прикрыть подходы к захваченным оккупантами Лисичанску и Луганску.

Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, много лет хранившиеся на складах Минобороны России,

– пишет российское оппозиционное издание.

В то же время журналисты отмечают, что, судя по опыту Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве своем не оправданы", поскольку:

их можно прорвать на узком участке,

или просто обойти.

Что сейчас происходит в Луганской области

Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне с Украиной. Из-за большого количества раненых больницы в Луганске просто не принимают гражданских, ведь все места заняты оккупантами. Такая же ситуация и с моргами. Они большей частью заполнены труппами захватчиков. Поэтому для гражданских мест там очень мало.

Российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на территории квазиреспублики в Луганской области. Все они должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Также враг продолжает прибегать к привычной для россиян практике этнических чисток. На оккупированной части Луганщины захватчики выселяют украинцев из их жилья, чтобы заселить туда российских офицеров. Подобные случаи были зафиксированы в населенном пункте Рубежное Луганской области. Там кадыровцы, прибывшие для "усиления" войск оккупантов, начали выселять украинцев из домов.

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