Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что, вероятно, Россия уже готовится к ней. Отметим, что, по словам Моравецкого, Варшава два года сталкивается с постоянными атаками на границе, ведь мигранты пытаются нелегально её пересечь.

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Так, в стране-агрессоре, в частности, уже повысили призывной возраст до 30 лет и усилили контроль призыва.

Могут мобилизовать около 300 тысяч человек примерно на сентябрь, но для этого им нужна какая-то "провокация" со стороны стран НАТО,

– отметил Свитан.

Все потому, что в стране-агрессоре не слишком популярна война против Украины. Ведь умирать непонятно за что россиянам не очень хочется.

Обратите внимание! Сувалкский коридор, в направлении которого отправились вагнеровцы, соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО. А также разделяет Беларусь и российскую Калининградскую область.

"Оптимальная "провокация" для России – на границе с Беларусью. Лучше проводить это "чужими" руками, чтобы все понимали, что руки растут из одного тела – организованная преступная группировка Пригожина хорошо подходит", – предположил военный эксперт.

К границе с Польшей двинулись более сотни наемников. Основа ЧВК "Вагнера" – это бывшие спецвойска России. В частности, те, кто работал в российской разведке.

"А это – ДРГ. До 10 человек одна группа. Если зашла сотня под границу с Польшей – это рота. Это около 10 ДРГ", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Зачем России "провокация" со стороны НАТО: смотрите видео

Удар на уничтожение

Они готовы проникнуть на территории Польши или Балтии, в зависимости от задачи. А дальше уже будет обратный эффект – реакция польских войск и войск НАТО в странах Балтии. Это, по словам военного эксперта, может быть даже реакция на уничтожение или даже превентивные действия. Например, нанесение удара по лагерю ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

"Это в доктрине стран НАТО. Если поляки или балтийцы применят 5 статью Конституции, могут выполнить эту задачу. Это будет расценено российскими войсками как "нападение на третью страну", которая входит в ОДКБ или "союзное государство", – сказал Роман Свитан.

И тогда, мол, под лозунг "вставай, страна великая" россиян погонят в военкоматы пополнять ряды будущих черных пакетов. Российское население поддержало именно ЧВК "Вагнера", когда наемники шли на Москву. Этой "расположенностью" к вагнеровцам может воспользоваться и сама Россия.

"Удар по ним (вагнеровцам – 24 Канал), допустим, одной из стран НАТО. Даже, если они будут виноваты в этом, никто внимания не обратит. Просто сам ответный удар может быть воспринят российским обществом как "нападение одной из стран НАТО" на "любимцев" и на "союзное государство" – Беларусь", – отметил лётчик-инструктор.

Угроза для Польши