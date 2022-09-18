Вагнеровцы устроили бунт в Херсоне: подавить его пытались кадыровцы

Мы в очередной раз рассказываем вам о потасовке между теми, кто, казалось бы, воюет за ту самую единую россию. Вечером 17 сентября в Херсоне прозвучали обстрелы. Уже известна их причина.

Россияне на временно оккупированных территориях никак не могут разделить сферы влияния. Не удивительно, что между ними могут возникать конфликты. Например, между вагнеровцами и кадыровцами накануне в Херсоне, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Вагнеровцы подняли бунт в Херсоне

По имеющейся у спецслужбы информации, в Херсоне вечером 17 сентября произошла не простая стрельба. Как выяснилось, это была не очередная попытка кадыровцев снять несколько "победных" видео в тикток.

Причиной стал самый настоящий бунт, который устроили вагнеровцы-зеки. И, конечно, для подавления восстания использовали кадыровцев. Правда, справиться с неуправляемыми заключенными им не удалось. Там развязался самый настоящий бой. Что касается потерь, то они пока неизвестны.

Как отреагировали на стрельбу в ОП

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал вечернюю стрельбу в центре Херсона. По его словам, это – очередное проявление напряжения, которое сейчас растет как между ЧВК, так и заключенными, кадыровцами, военными россии и фсб.

Число "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул он.

Кадыровцы загоняют оккупантов на войну

Напомним, что 1300 кадыровцев перебросили на Херсонщину. Это сделали для того, чтобы усилить российскую группировку. Но участвовать в непосредственных боевых действиях они не будут. По крайней мере, в этом убеждены военные эксперты.

Они отмечают, что кадыровцы загоняют на фронт тех, кто не хочет воевать Если же оккупанты отказываются, то их ждет верная смерть. Не исключено, что вагнеровцев-зеков они тоже пытались отправить воевать, но те выразили неповиновение.

В ОК "Юг" предупреждают о провокациях

Заметим, что ранее пресс-секретарь ОК "Юг" тоже прокомментировала вечерние обстрелы в Херсоне. Наталья Гуменюк отметила, что это могла быть очередная диверсия со стороны россиян. И ею враги могли попытаться дискредитировать наше государство.

Она отметила, что ранее предупреждала о возможных диверсиях с 17 по 20 сентября. И их российские захватчики будут осуществлять для того, чтобы нанести ущерб имиджу Украины. В частности, враг будет пытаться влиять на оторванное от информации местное население.

Также Гуменюк назвала важный момент, на который следует обращать внимание. По ее словам, если на оккупированных территориях что-нибудь происходит и на месте сразу же появляются пропагандистские журналисты, то это означает, что все подготовили заранее.

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