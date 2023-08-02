Об этом на своем ютуб-канале сказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Как известно, наемники Евгения Пригожина надежно скрылись в Беларуси.

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"Путин очень хочет отомстить – он не прощает измены. Чтобы его не раздражать, вагнеровцев вывели на территорию Беларуси. По моему мнению, именно чтобы вывести из-под удара и их никто не мог достать", – отметил Жданов.

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В то же время, российский диктатор уже давно мог отдать приказ об уничтожении мятежников, и ему могли доложить, что якобы этот приказ выполнили.

Как известно, Путин полностью утратил связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.

Вагнеровцы роскошествуют в Беларуси

В Беларусь уже прибыло 13 колонн боевиков ЧВК "Вагнера". В настоящее время в лагере под Осиповичами дислоцируется более 5 тысяч наемников.

Они проводят учения с беларусской армией и даже могли получить доступ ко всем силовым структурам страны. Александр Лукашенко их поддерживает и готов предоставить беларусское гражданство. Таким образом, вагнеровцам будет легче попасть в страны НАТО и устроить там провокации.

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