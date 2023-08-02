Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Як відомо, найманці Євгенія Пригожина надійно сховались у Білорусі.
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"Путін дуже хоче помститися – він не прощає зради. Щоб його не дратувати, вагнерівців вивели на територію Білорусі. На мою думку, саме щоб вивести з-під удару і їх ніхто не міг дістати", – зазначив Жданов.
Вагнерівців сховали від Путіна в Білорусі: дивіться відео
Водночас російський диктатор уже давно міг віддати наказ про знищення заколотників, і йому могли доповісти, що нібито цей наказ виконали.
Як відомо, Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
Вагнерівці розкошують у Білорусі
До Білорусі вже прибуло 13 колон бойовиків ПВК "Вагнера". Натепер у таборі під Осиповичами дислокується понад 5 тисяч найманців.
Вони проводять навчання з білоруською армією та навіть могли отримати доступ до всіх силових структур країни. Алєксандр Лукашенко їх підтримує і готовий надати білоруське громадянство. У такий спосіб вагнерівцям буде легше потрапити до країн НАТО та влаштувати там провокації.
Вагнерівці провокують Польщу: останні новини
- Під час зустрічі з Владіміром Путіним 23 липня Алєксандр Лукашенко сказав, що вагнерівці "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".
- Крім того, вагнерівці рухалися з Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО.
- До того ж два білоруські гелікоптери 1 серпня порушили повітряний простір Польщі в районі Біловежі. Повітряні судна летіли дуже низько – на висоті 200–300 метрів, а місцями опускалися ще нижче.