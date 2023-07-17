Заехала уже третья колонна: где и зачем вагнеровцы сосредотачиваются в Беларуси

В Беларусь прибыла третья колонна наемников ЧВК "Вагнера". В ней не менее 20 различных машин.

Это 24 Каналу прокомментировал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Сообщение об очередной колонне вагнеровцев появилось в "Беларускі Гаюн".

Вашему вниманию ЧВК "Вагнера" прибыла в лагерь в Беларуси: появились спутниковые снимки

"Мы видим, что две колонны зашли. Сначала 60 автомобилей, сегодня уже подают плюс 20. Как и предполагалось, они разместились в лагере в Осиповичском районе", – отметил Латушко.

Вагнеровцы прибывают в Беларусь: смотрите видео

Вагнеровцев размещают в рамках региональной группировки войск так называемого союзного государства России и Беларуси. Похоже, они нашли правовую формулу, как обосновать приход наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси.

Статус вагнеровцев остается под вопросом

Как известно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с минобороны России. Поскольку российское законодательство исключает существование каких-либо частных военных компаний, его наемники юридически не существуют.

Если они принадлежат этой региональной группировке войск, то неизвестно, кого они представляют.

Что происходит с ЧВК "Вагнера": последние новости

После кратковременного мятежа Евгения Пригожина его наемникам предложили подписать контракт с минобороны России или переместиться в Беларусь.

Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну вагнеровцев с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях. Они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.

Во время "переворота" 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.