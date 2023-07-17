Заехала уже третья колонна: где и зачем вагнеровцы сосредотачиваются в Беларуси
В Беларусь прибыла третья колонна наемников ЧВК "Вагнера". В ней не менее 20 различных машин.
Это 24 Каналу прокомментировал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Сообщение об очередной колонне вагнеровцев появилось в "Беларускі Гаюн".
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"Мы видим, что две колонны зашли. Сначала 60 автомобилей, сегодня уже подают плюс 20. Как и предполагалось, они разместились в лагере в Осиповичском районе", – отметил Латушко.
Вагнеровцы прибывают в Беларусь: смотрите видео
Вагнеровцев размещают в рамках региональной группировки войск так называемого союзного государства России и Беларуси. Похоже, они нашли правовую формулу, как обосновать приход наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси.
Статус вагнеровцев остается под вопросом
Как известно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с минобороны России. Поскольку российское законодательство исключает существование каких-либо частных военных компаний, его наемники юридически не существуют.
Если они принадлежат этой региональной группировке войск, то неизвестно, кого они представляют.Обратите внимание! Во время "переворота" 24 июня вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Более того, они повредили дороги, 19 домов и минуснули несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М.
Что происходит с ЧВК "Вагнера": последние новости
- После кратковременного мятежа Евгения Пригожина его наемникам предложили подписать контракт с минобороны России или переместиться в Беларусь.
- Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну вагнеровцев с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях. Они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель.
- Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.