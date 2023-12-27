Создается копия империи Пригожина: куда Лукашенко пристроил вагнеровцев в Беларуси

В Беларуси был создан отряд внутренних войск МВД под названием "Торнадо". В него, вероятно, вошли боевики ЧВК "Вагнера".

Возглавил "Торнадо" Николай Карпенков. Он пропагандирует российские идеи, создал около двух десятков военно-пропагандистских клубов, имеет связи с российскими пропагандистами и связан с РПЦ. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Лукашенко пригрел серьезную проблему

Николай Карпенков возглавлял белорусское управление по борьбе с организованной преступностью, а Лукашенко назначил его замминистра внутренних дел. Он создал такие структуры, как "Рысь", "Смерч", действующие в Минске и практически во всех крупных городах.

"Эти подразделения в Минске, например, насчитывают от 150 – 300 человек. В областных городах – 70+. Туда вошла часть оставшихся в Беларуси вагнеровцев, которые получили гражданство и их заманили квартирами", – рассказал Латушко.

Как раньше писал Obozrevatel, 14 декабря в Минске состоялось показательное выступление отряда "Торнадо" с участием белорусского руководства МВД. На кадрах видео были отмечены флаги ЧВК "Вагнера" на боевой технике.

Флаги ЧВК "Вагнера" / Скриншот с видео

"Торнадо" стал девятым подразделением, созданным в Беларуси за 2023 год. По данным издания, Карпенков отмечал, что внутренние войска будут проходить боевое слаживание с вагнеровцами для выполнения дальнейших боевых действий.

Создается копия империи Пригожина. Военной, информационной, идеологической. Если бы предположить, кто бы мог решить проблему Лукашенко в интересах Кремля, то это был бы как раз этот Карпенков, имеющий свою армию 1500 человек по всей стране. 20 тысяч не нужно как Пригожину, чтобы сходить на резиденцию в Минск. Лукашенко пригрел серьезную проблему,

– отметил Павел Латушко.

Вероятно, Лукашенко еще и боится Карпенкова. Поскольку с его пророссийскими взглядами, если бы белорусский диктатор начал борьбу, это был бы вызов Кремлю.

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