Потенциальная замена вагнеровцев на кадыровцев в Бахмуте: изменится ли что-нибудь для ВСУ
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что выводит свои подразделения из Бахмута. Их должны заменить силы главы Чечни Рамзана Кадырова.
Среди чеченцев много профессиональных военных, но нужно отделять кадыровцев и чеченцев. Об этом 24 Каналу заявил ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
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Пригожин имел опытную армию
По его словам, войска Кадырова способны быть только в роли заградительных отрядов, чтобы не допустить отступления российских регулярных частей. Если вместо вагнеровцев придут те же тик-ток войска Кадырова, то они, очевидно, будут слабее наемников Пригожина.
ЧВК "Вагнера" создана еще в 2013 году и прошла множество военных конфликтов, в том числе АТО. Поэтому это опытная армия,
– заявил Гетман.
Военный эксперт привел пример чеченских батальонов, воюющих на стороне Украины и являющимся достаточно профессиональными военными. Многие из них являются ветеранами войн в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов. Большинство из них сегодня воюют на стороне Украины, но часть, вероятно, может быть на службе у Кадырова.
"В целом они воюют за свою страну на стороне нашей страны против России. Они бы и за Польшу воевали против России. Они с уважением относятся к нашей армии и не любят кадыровцев. Они считают их предателями", – добавил Гетьман.
Вагнеровцы покидают позиции в Бахмуте: что известно
- Накануне, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, в котором показал десятки трупов наемников и подверг жесткой критике командование вооруженных сил России.
- По его словам, столь большие потери среди вагнеровцев вызваны "снарядным голодом", мол, они получают их в 5 раз меньше нормы. После этого Пригожин заявил, что выводит с 10 мая подразделения ЧВК "Вагнера" из Бахмута.
- Он добавил, что им взамен должны прийти бойцы Кадырова из батальона "Ахмата".