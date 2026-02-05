Россия нанесла удар по железной дороге в Сумской области: сгорел "Вагон несокрушимости", есть раненая

Российские войска ночью массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара сгорел "Вагон несокрушимости", есть раненая работница.

Несмотря на атаку, движение поездов удалось оперативно восстановить. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Что известно об атаке на железную дорогу?

Россияне ночью 5 февраля нанесли массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.

В результате обстрела сгорел "Вагон несокрушимости", который использовали для обогрева местных жителей. Также повреждены здания железной дороги и тепловоз.

Ранения получила дежурная по станции в Шосткинском районе, которая направлялась на работу – ей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, под ударом оказалась железнодорожная станция в Ахтырском районе: повреждены технические помещения и пути.

Несмотря на разрушения, железнодорожники смогли быстро восстановить движение поездов.

Какие объекты железной дороги враг повредил недавно?