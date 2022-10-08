Целый рефрижератор трупов: вагон с телами оккупантов привезли из Херсона в Мелитополь

Украинские военные наносят российским оккупантам немалые потери. Они уничтожают как личный состав неприятеля, так и их технику.

Вагон с телами оккупантов привезли из Херсона в Мелитополь

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 62 060 вражеских бойцов. Немалые потери оккупантов в Херсонской области. Так, мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупанты привезли в Мелитополь рефрижератор трупов из Херсона.

Главное Взрыв на Крымском мосту, полное обесточивание ЗАЭС: основное за 227 день войны

Российская оккупационная армия несет большие потери на юге Украины. Войска России не знают, куда девать тела убитых, поэтому целыми вагонами свозят их в Мелитополь. По словам Федорова, рефрижератор с труппами российских оккупантов приехал в Мелитополь из Херсонского направления.

Вчера на территорию города Мелитополь прибыл рефрижератор с трупами русских военных из Херсонского направления. Им уже некуда их деть. Конечно же, это тоже вдохновляет наших жителей, и они ждут скорейшей деоккупации нашего города,

– сказал Федоров.

Также он рассказал, что на временно оккупированных территориях людям желательно активно не выражать проукраинскую позицию. Чтобы не стать жертвой оккупантов, мелитопольцы предпочитают не говорить о войне даже с соседями.

В то же время Федоров отметил, что войска России усиливают террор в отношении жителей временно оккупированных территорий. В последнее время захватчики стали чаще депортировать людей.

Актуальные потери врага

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 380 оккупантов. Немалые потери россиян и в военной технике:

танков – 2 472 единицы (+6 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 511 единиц (+18);

артиллерийских систем – 1459 единиц (+4);

РСЗО – 345 единиц;

средств ПВО – 180 единиц (+3);

самолетов – 266 единиц;

вертолетов – 234 единицы (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1079 единиц (+12);

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3875 единиц (+13);

специальной техники – 136 единиц (+1).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком, Бахмутском и Краматорском направлениях.