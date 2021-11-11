Вахтанг Кикабидзе обсудит с Зеленским ситуацию с Саакашвили

Артист Вахтанг Кикабидзе прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Темой разговора станет ситуация с задержанием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Глава офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что разговор с Зеленским – единственная цель визита Кикабидзе. Он обеспокоен состоянием Саакашвили.

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Он (Кикабидзе – 24 канал) прилетел лишь с одной целью – чтобы поговорить с Зеленским, президентом Украины относительно состояния Саакашвили,

– заявила Барабаш.

Саакашвили: последние новости

Саакашвили сейчас находится в тюремной больнице. Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что во время этапирования Саакашвили сотрудники тюрьмы применили грубую силу: избили политика. Это ухудшило и без того сложное состояние Саакашвили.

Врач Николоз Кипшидзе заявил, что видел повреждения на разных частях тела политика. В то же время раскрывать детали медик пока отказался.

Между тем министр юстиции Грузии рати Брегадзе сообщил, что ЕСПЧ отказал Михеилу Саакашвили в переводе в частную клинику. В то же время до 24 ноября 2021 года грузинские власти должны предоставить информацию о состоянии здоровья экс-президента.