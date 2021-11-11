Голова офісу Саакашвілі Марія Барабаш повідомила, що розмова з Зеленським – єдина мета візиту Кікабідзе. Він стурбований станом Саакашвілі.
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Він (Кікабідзе – 24 канал) прилетів лише з однією метою – щоб поговорити з Зеленським, президентом України щодо стану Саакашвілі,
– заявила Барабаш.
Саакашвілі: останні новини
- Саакашвілі наразі перебуває у тюремній лікарні. Уповноважена Верховної Ради Людмили Денісової заявила, що під час етапування Саакашвілі співробітники в'язниці застосували грубу силу: побили політика. Це погіршилося і без того складний стан Саакашвілі.
- Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що бачив пошкодження на різних частинах тіла політика. Водночас розкривати деталі медик наразі відмовився.
- Тим часом міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе повідомив, що ЄСПЛ відмовив Міхеілу Саакашвілі у переведенні до приватної клініки. Водночас до 24 листопада 2021 року грузинська влада має надати інформацію про стан здоров'я експрезидента.