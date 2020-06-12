Вакарчук все: какое будущее у партии "Голос"?
Партия "Голос" фактически создавалась как национально-демократический проект нового поколения (поколение двух незавершенных революций) и в то же время как авторский проект Вакарчука.
І ось актуальне питання: що робити "Голосу" далі, куди і як рухатись? Ключова проблема – лідерство.
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Два шляхи "Голосу" без Вакарчука
Рейтинг "Голосу" вирішальним чином базувався на рейтингу Славка. Втрата Славком політичної популярності болісно вдарила і по рейтингу "Голоса". Насправді, "Голос" втратив свого лідера з його рейтингом ще раніше – це почалося ще минулого року: і відхід Славка від лідерства в партії і фракції, і падіння його особистого рейтингу разом з рейтингом партії. Але позитив в тому, що "Голос" почав одужувати від рейтингової залежності від Вакарчука. Останні рейтинги "Голосу" вище, ніж особисті рейтинги Вакарчука, і трохи вище, чим рейтингові показники, які були пів року тому або на початку поточного року. Тому "Голосу" не варто шукати нового одноосібного лідера. Його просто не має в природі.
Експерименти з Кірою Рудик, яка копіює стилістику "Нацкорпусу", виглядають дуже сумнівно. Єдиний вихід для "Голосу" – колективне лідерство.
Другий вихід – чітка ідеологічна ідентичність. Пів року тому "Голос" перетворився на бліду тінь партії Порошенка і почав втрачати своїх виборців. Радикалізація "Голосу", перетворення його в якусь революційну партію – це теж хибний шлях, інша крайність. Треба зберігати націонал-демократичну і ліберальну ідентичність, але із прагненням до змін і з демонстрацією готовності брати на себе відповідальність і критикою старих еліт. І безумовно потрібна організаційна спроможність. Доля партії буде вирішуватись на місцевих виборах.