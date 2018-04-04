Вакарчук прокомментировал возможное участие в выборах президента Украины

Вокалист известной украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук проводит встречу в Киево-Могилянской академии. На событие собралось довольно много людей.

Об этом он отметил в эфире 24 Канала, передает корреспондент Елизавета Герасимюк.

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Началась встреча с вопроса ректора учебного заведения. Он спросил, планирует ли Святослав Вакарчук участвовать в президентской гонке.

"Я абсолютно горжусь тем, что я прожил свои 42 года так, что меня можно даже потенциально включить в президентские рейтинги, потому что я жил свою жизнь достойно. Я жил честно, я зарабатывал свои деньги честно", – отметил певец.

К слову, известный украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук принял участие в глобальной акции с требованием освободить из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.