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Вакарчук прокомментировал возможное участие в выборах президента Украины

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

Вокалист известной украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук проводит встречу в Киево-Могилянской академии. На событие собралось довольно много людей.

Об этом он отметил в эфире 24 Канала, передает корреспондент Елизавета Герасимюк.

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Началась встреча с вопроса ректора учебного заведения. Он спросил, планирует ли Святослав Вакарчук участвовать в президентской гонке.

"Я абсолютно горжусь тем, что я прожил свои 42 года так, что меня можно даже потенциально включить в президентские рейтинги, потому что я жил свою жизнь достойно. Я жил честно, я зарабатывал свои деньги честно", – отметил певец.

К слову, известный украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук принял участие в глобальной акции с требованием освободить из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

Теги: Новости Украины Новости Киева Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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