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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Вакарчук виноват в том, что Зеленский сейчас лидирует в президентских рейтингах, – эксперт

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      По словам экспертов, вина Святослава Вакарчука в этом есть. Ведь именно из-за неучастия певца в президентских выборах как раз Зеленский получил такое монопольное положение в рейтингах и так называемое звание "нового лица в политике".

      Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала.

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      О призыве Вакарчука голосовать не "по приколу".

      – Что касается непосредственно Вакарчука, то он действительно не просто певец, он общественный деятель, лидер общественного мнения. Поэтому, конечно, к его призывам будут прислушиваться украинцы.

      – В своем призыве Вакарчук не агитировал за конкретную фамилию, но понятно, что он сделал контрагитацию Зеленскому, это было "толстым" намеком. Он призвал голосовать не "по приколу". И то, что Зеленский так оперативно отреагировал на его призыв, сделал фотографию на заправке, то есть воспринял это в свой адрес, о многом говорит.

      Вакарчук закликав голосувати не
      Вакарчук призвал голосовать не "по приколу"

      Почему Вакарчук так поступил? Потому что еще в прошлом году сам Зеленский сказал, что если Вакарчук будет идти в президенты, то он готов его поддержать. Но дело в том, что это две разные личности, с разным мировоззрением, с разными ценностями. Вакарчук выходец из западной Украины, украиноязычный человек, который принимал участие в важных событиях, в частности Оранжевой революции, Революции достоинства и тому подобное.

      – В отличие от него Зеленский как раз не является человеком, который демонстрирует свою гражданскую позицию, он русскоязычный. Это два разных человека, поэтому заявление Вакарчука в этом плане не удивляет.

      Сколько шансов стать президентом имеет Зеленский?

      – Сейчас почти ежедневно публикуются различные соцопросы, поэтому там ключевая тенденция это то, что отрыв между Порошенко и Зеленским сократился. Рейтинг лидера "95 квартала" не растет, как и рейтинг Юлии Тимошенко. Небольшую динамику продемонстрировал сам Петр Порошенко. Очевидно, это следствие соцвыплат, которые сейчас происходят. Речь идет о монетизации субсидий и индексации пенсий.

      Лідери президентської гонки
      Лидеры президентской гонки

      – Отмечу, что эти рейтинги не являются конечным результатом. В частности, электорат Зеленского – молодежь до 30 лет – может не прийти на выборы. А у Порошенко, например, не учитываются военнослужащие, которые тоже поддерживают Порошенко.

      Поднимет ли показ сериала "Слуга народа" еще больше рейтинги Зеленского?

      – Если вы помните, то первый сезон сериала "Слуга народа" стал самым популярным, его проглядывало наибольше украинцев. Поэтому, учитывая контекст ленты и актуальность событий, этот сериал будут пересматривать миллионы.

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      – Но нужно понимать, что доля неопределенности составляет 15%, остальные уже определились со своим кандидатом. А рейтинг Зеленского как раз формировался, когда была большая доля неопределенности, то есть фактически он уже все что можно "откусил" от этих людей. Поэтому я не думаю, что показ этого сериала существенно повлияет на конечный результат.

      – Хотя это очень технологичный ход, который находится на грани нарушения избирательного законодательства. Ведь это политический сериал и сама партия "Слуга народа" баллотируется на парламентские выборы. Поэтому это является агитацией.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук рейтинги Слуга народа
      Источник: 24 Канал
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