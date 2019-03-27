Вакарчук винний у тому, що Зеленський зараз лідирує в президентських рейтингах, – експерт

За словами експертів, вина Святослава Вакарчука у цьому є. Адже саме через неучасть співака у президентських виборах якраз Зеленський отримав таке монопольне становище у рейтингах і так зване звання "нове обличчя у політиці".

Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців

Про заклик Вакарчука голосувати не "по приколу"

– Щодо безпосередньо Вакарчука, то він дійсно не просто співак, він громадський діяч, лідер суспільної думки. Тому, звичайно, до його закликів будуть прислухатися українці.

– У своєму заклику Вакарчук не агітував за конкретне прізвище, але зрозуміло, що він зробив контрагітацію Зеленському, це було "товстим" натяком. Він закликав голосувати не "по приколу". І те, що Зеленський так оперативно відреагував на його заклик, зробив світлину на заправці, тобто сприйняв це на свою адресу, багато про що говорить.



Вакарчук закликав голосувати не "по приколу"

– Чому Вакарчук так вчинив? Бо ще минулого року сам Зеленський сказав, що якщо Вакарчук буде йти в президенти, то він готовий його підтримати. Але справа в тому, що це дві різні особистості, з різним світоглядом, з різними цінностями. Вакарчук виходець з західної України, україномовна людина, яка брала участь у важливих подіях, зокрема Помаранчевій революції, Революції гідності тощо.

– На відміну від нього Зеленський якраз не є людиною, що демонструє свою громадянську позицію, він російськомовний. Це дві різні особи, тому заява Вакарчука в цьому плані не дивує.

Скільки шансів стати президентом має Зеленський?

– Зараз майже щодня публікуються різноманітні соцопитування, тому там ключова тенденція це те, що відрив між Порошенком і Зеленським скоротився. Рейтинг лідера "95 кварталу" не зростає, як і рейтинг Юлії Тимошенко. Невелику динаміку продемонстрував саме Петро Порошенко. Очевидно, це наслідок соцвиплат, які зараз відбуваються. Мова йде про монетизацію субсидій та індексацію пенсій.



Лідери президентської гонки

– Наголошу, що ці рейтинги не є кінцевим результатом. Зокрема, електорат Зеленського – молодь до 30 років – може не прийти на вибори. А в Порошенка, наприклад, не враховуються військовослужбовці, які теж підтримують Порошенка.

Чи показ серіалу "Слуга народу" ще більше підніме рейтинги Зеленського?

– Якщо ви пам’ятаєте, то перший сезон серіалу "Слуга народу" став найпопулярнішим, його переглядало найбільше українців. Тому, враховуючи контекст стрічки та актуальність подій, цей серіал переглядатимуть мільйони.

Читайте також: Як третє місце у рейтингах може допомогти Порошенку вийти в другий тур: думка експерта

– Але потрібно розуміти, що частка невизначеності складає 15%, решта вже визначилися зі своїм кандидатом. А рейтинг Зеленського якраз формувався, коли була велика частка невизначеності, тобто фактично він вже все що можна "відкусив" від тих людей. Тому я не думаю, що показ цього серіалу суттєво вплине на кінцевий результат.

– Хоча це дуже технологічний хід, що є на межі порушення виборчого законодавства. Адже це політичний серіал і сама партія "Слуга народу" балотується на парламентські вибори. Тому це є агітацією.



Вибори президента 2019: головні дати