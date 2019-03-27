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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вакарчук винний у тому, що Зеленський зараз лідирує в президентських рейтингах, – експерт

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      За словами експертів, вина Святослава Вакарчука у цьому є. Адже саме через неучасть співака у президентських виборах якраз Зеленський отримав таке монопольне становище у рейтингах і так зване звання "нове обличчя у політиці".

      Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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      Про заклик Вакарчука голосувати не "по приколу"

      – Щодо безпосередньо Вакарчука, то він дійсно не просто співак, він громадський діяч, лідер суспільної думки. Тому, звичайно, до його закликів будуть прислухатися українці.

      – У своєму заклику Вакарчук не агітував за конкретне прізвище, але зрозуміло, що він зробив контрагітацію Зеленському, це було "товстим" натяком. Він закликав голосувати не "по приколу". І те, що Зеленський так оперативно відреагував на його заклик, зробив світлину на заправці, тобто сприйняв це на свою адресу, багато про що говорить.

      Вакарчук закликав голосувати не
      Вакарчук закликав голосувати не "по приколу"

      Чому Вакарчук так вчинив? Бо ще минулого року сам Зеленський сказав, що якщо Вакарчук буде йти в президенти, то він готовий його підтримати. Але справа в тому, що це дві різні особистості, з різним світоглядом, з різними цінностями. Вакарчук виходець з західної України, україномовна людина, яка брала участь у важливих подіях, зокрема Помаранчевій революції, Революції гідності тощо.

      – На відміну від нього Зеленський якраз не є людиною, що демонструє свою громадянську позицію, він російськомовний. Це дві різні особи, тому заява Вакарчука в цьому плані не дивує.

      Скільки шансів стати президентом має Зеленський?

      – Зараз майже щодня публікуються різноманітні соцопитування, тому там ключова тенденція це те, що відрив між Порошенком і Зеленським скоротився. Рейтинг лідера "95 кварталу" не зростає, як і рейтинг Юлії Тимошенко. Невелику динаміку продемонстрував саме Петро Порошенко. Очевидно, це наслідок соцвиплат, які зараз відбуваються. Мова йде про монетизацію субсидій та індексацію пенсій.

      Лідери президентської гонки
      Лідери президентської гонки

      – Наголошу, що ці рейтинги не є кінцевим результатом. Зокрема, електорат Зеленського – молодь до 30 років – може не прийти на вибори. А в Порошенка, наприклад, не враховуються військовослужбовці, які теж підтримують Порошенка.

      Чи показ серіалу "Слуга народу" ще більше підніме рейтинги Зеленського?

      – Якщо ви пам’ятаєте, то перший сезон серіалу "Слуга народу" став найпопулярнішим, його переглядало найбільше українців. Тому, враховуючи контекст стрічки та актуальність подій, цей серіал переглядатимуть мільйони.

      Читайте також: Як третє місце у рейтингах може допомогти Порошенку вийти в другий тур: думка експерта

      – Але потрібно розуміти, що частка невизначеності складає 15%, решта вже визначилися зі своїм кандидатом. А рейтинг Зеленського якраз формувався, коли була велика частка невизначеності, тобто фактично він вже все що можна "відкусив" від тих людей. Тому я не думаю, що показ цього серіалу суттєво вплине на кінцевий результат.

      – Хоча це дуже технологічний хід, що є на межі порушення виборчого законодавства. Адже це політичний серіал і сама партія "Слуга народу" балотується на парламентські вибори. Тому це є агітацією.

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      Теги: Новини політики Новини України Рейтинги Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 Канал
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