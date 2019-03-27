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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як третє місце у рейтингах може допомогти Порошенку вийти в другий тур: думка експерта

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      Експерти наголошують: дивлячись на те, що різниця між рейтингами п’ятірки топ-кандидатів у межах статичної похибки, то будь-хто з них може вийти у другий тур. Досі лідерами залишаються Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

      Таку думку висловили експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен та керівник центрального штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак у прямому ефірі 24 каналу.

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      Порошенко-Зеленський у другому турі

      Тизенгаузен заявив, що більш реальним є те, що у другий тур вийде Зеленський та Порошенко.

      Якщо ми подивимося на деякі рейтинги, в яких Порошенко йде третім, то можна сказати, що це є дуже вдалим для чинного глави держави. Тому що він відстає на 0,2% від Юлії Тимошенко, а це означає те, що його електорат може консолідуватися. Вони подумають: "ще трохи, і наш кандидат може не вийти до другого туру" та підуть голосувати. А якщо Тимошенко випереджує Порошенка, то її електорат може подумати "наш кандидат і так проходить, можна посидіти вдома",
      – прокоментував експерт.

      Він також запевняє, що якщо брати до уваги адмінресурс, зокрема якщо вчителі та військові підуть масово голосувати на президентські вибори, то до другого туру більш реально, що пройдуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

      Володимир Зеленський та Петро Порошенко
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко

      Натомість керівник центрального штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак розповів, що в Івано-Франківську людей просто зігнали на мітинг Порошенка.

      "Мені розповідали, що люди були з сумними обличчями, бо їх під примусом привези автобусами зі всієї області на цей мітинг. І коли "Нацкорпус" зігнав Порошенка зі трибуни і він втік, то в цих людей розквітли обличчя. Це мені говорили очевидці", – відповів Чумак. І додав, що не всі бюджетники будуть голосувати за Порошенка.

      Зеленський-Гриценко у другому турі

      За словами Віктора Чумака, зустріч Гриценка з Зеленським у другому турі виборів є найкращим вибором: "я не кажу, що Зеленський – це добрий вибір для країни, але можливо він тоді подивиться і скаже: "тут є шанс підтримати когось більш потужного на цих виборах, а я піду на парламентські".

      Чому я так вважаю? Бо це два політики, які будуть ламати цю систему, тому в цьому виграє країна. І якщо такий буде другий тур, то можна вважати, що ми запускаємо іншу історичну епоху в країні. Ми виходимо із епохи олігархів, "договорняків" на рівень публічної політики,
      – сказав керівник штабу Гриценка.

      Він прокоментував, що повинен зробити новий президент, щоб зламати систему – "змінити виборчі правила та зруйнувати систему виборчої реклами, щоб ніхто не міг поставити таку дорогу планку на виборчу кампанію. Тому що сьогодні виборча реклама – це 90% бюджетів".

      Чи зможе новий президент зламати систему?

      Тизенгаузен зазначив, що для початку варто дочекатися цього нового президента, тому що від того, хто стане главою держави залежить, чи захоче він ламати систему.

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      "Дійсно, кандидати перебувають в нерівних умовах щодо фінасування передвиборчої компанії. Той самий Тарута значно витратився, але, як ми бачимо, це йому не допомогло. Адже тут йде мова про репутації. Інша справа, коли телеканали належать тим чи іншим олігархічним групам і вони їх використовують на повну не лише для самореклами, а й для знищення опонента", – запевнив експерт.

      До цього ж, Чумак наголосив, що Порошенко ніколи не піде на злам медійної системи, тому що вона якраз цементує його монополію в економічних відносинах та політиці. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Рейтинги Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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