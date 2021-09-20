Вакцинация или ПЦР-тест: правительство рекомендует ограничить допуск чиновников к работе
Источник:"РБК-Украина"
Кабинет министров предложил ввести дополнительные правила к ограничениям желтой зоны адаптивного карантина. В частности, ограничить допуск чиновников на работу в органах центральной исполнительной власти.
На работу они смогут попасть только после вакцинации от COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на согласительном совете Верховной Рады.
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Такое предложение на правительственном совещании поддержал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Дельная идея относительно центральных органов исполнительной власти и работников, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста,
– резюмировал Немчинов.
Напомним, что с 20 сентября вступило в силу постановление Кабмина о новых правилах карантина.Обратите внимание! Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.
Адаптивный карантин: что следует знать
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