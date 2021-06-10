Документ о вакцинации "Спутником V" не дает права на въезд в Украину, – МВД

В МВД сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российскую вакцину не добавили в перечень ВОЗ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия превратила свою вакцину в гибридное оружие. Украина ни при каких обстоятельствах не будет покупать российский препарат.

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По состоянию на июнь 2021 года ВОЗ разрешила использование таких вакцин:

Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca;

CoviShield;

Johnson & Johnson's;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

"Спутник V": последние новости

Франция открыла границы для туристов 9 июня. В то же время страна не будет впускать к себе туристов, которые вакцинировались "Спутником V". Это решение аргументировали тем, что российский препарат не одобрили ни европейский регулятор, ни ВОЗ.

Между тем Россия предлагает популярным блогерам распространять информацию о якобы повышении смертности после вакцинации Pfizer-BioNTech.