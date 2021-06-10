Документ о вакцинации "Спутником V" не дает права на въезд в Украину, – МВД

10 июня 2021 , 11:47
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Источник:

МВД Украины

В МВД сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российскую вакцину не добавили в перечень ВОЗ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия превратила свою вакцину в гибридное оружие. Украина ни при каких обстоятельствах не будет покупать российский препарат.

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По состоянию на июнь 2021 года ВОЗ разрешила использование таких вакцин:

  • Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca;
  • CoviShield;
  • Johnson & Johnson's;
  • Moderna;
  • Sinopharm;
  • Sinovac.
Заметьте! Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже якобы ведет переговоры с Россией по вакцинации украинцев "Спутником V" на границе Беларуси.

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Автор: Мар'яна Бекало