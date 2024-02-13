ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко

ВАКС избрал меру пресечения одному из организаторов схемы завладения арестованными нефтепродуктами стоимостью почти миллиард гривен. Речь идет о бизнесмене Сергее Тищенко.

Судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к Сергею Тищенко 13 февраля. Бизнесмена обвиняют в деятельности преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 миллионов гривен.

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Какую меру пресечения избрал суд

В Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором. Бизнесмену Сергею Тищенко назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 миллиона гривен залога.

Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Сергею Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 11 апреля 2024 года включительно. Взять подозреваемого под стражу в зале суда,

– объявила судья.

Прокурор САП Александр Снегирев рассказал, что, по версии следствия, группа компаний "СЕПЕК" Сергея Курченко осуществляла ввоз в Украину нефтепродуктов по схеме оборванного транзита.

Говорится, что юридически топливо ввозилось за пределы Украины, но реализовывалось здесь. Нефтепродукты хранились на Одесском НПЗ, в цистернах в Одессе, Херсонской нефтеперевалке и на нефтебазе в Василькове Киевской области.

В чем суть дела

По информации правоохранителей, Тищенко вступил в сговор с Пашинским и другими лицами для присвоения нефтепродуктов Курченко. По первоначальному плану продажу вещественных доказательств можно было осуществить в случае порчи продуктов.

В реестре избирается торговое предприятие, которое и осуществляет продажу этих вещдоков. После продажи денежные средства перечисляются на депозит банка органу досудебного расследования. Этот порядок хотели изменить, чтобы передать эти нефтепродукты не торговым предприятиям, а государственным компаниям. Впрочем, сделать этого не вышло.

Известно, что проект подан на подпись еще тогда действующему премьер-министру Арсению Яценюку, но тот его не подписал. Однако Тищенко и Пашинский продолжили деятельность по завладению этими нефтепродуктами и реализовали эту схему.

Они избрали государственное предприятие "Укртранснафтопродукт" в качестве хранителя этих вещдоков, а передачу нефтепродуктов должен был обеспечить именно Пашинский.

На допросе Виталий Сакал, который тогда возглавлял Главное следственное управление МВД, рассказывал, что на встрече с Пашинским ему представили Тищенко как представителя вышеупомянутого предприятия, куда передадут на хранение эти нефтепродукты.

Позже дело в отношении этих нефтепродуктов было передано для расследования следственному управлению Национальной полиции в Одесской области. После чего по ходатайству органа судом разрешена передача этого топлива ГП "Укртранснафтопродукт".

Тогда руководитель ГП Владимир Гаврилов подал письмо в МВД о передаче этих нефтепродуктов ему для реализации, что якобы определено Министерством энергетики. Впрочем, такого распоряжения на самом деле не было.

Ранее Пашинскому объявили подозрение

Подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру объявили за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение ущерба государству почти на 1 миллиард гривен.

Как отметили правоохранители, благодаря специалистам Государственной аудиторской службы Украины установлено, что в результате этих сделок, которые были совершены в 2014 – 2017 годах, государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 миллиард гривен.