Как Антикоррупционный суд ломает советскую традицию в системе

Мы получили очень хорошую новость – право на защиту в Украине работает.

В судебный зал возвращают открытость

Экзамен на адекватность и цивилизованность прошел Высший антикоррупционный суд. Это действительно важно, потому что решение ВАКС по делу о мере пресечения для Андрея Коболева – это не только о нем.

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Это о доверии к вновь созданному суду. Отказав в ходатайстве детективу НАБУ о мере пресечения в виде содержания под стражей, суд доказал, что ломает советскую традицию, по которой сначала нужно человека "садить", а потом разбираться.

Эту традицию переняли и постсоветские чиновники, чтобы давить на бизнес. Вчера (23 января – 24 Канал) я видела, как мы возвращаем уже забытые состязательность и открытость в зал суда.

Надежна на изменения в судебной системе

Это были настоящие прения: и обвинения, и защита объясняли свою позицию. К суду готовились все стороны, не было даже речи о "звонках сверху".

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Андрея Коболева я хочу поздравить за смелость – чтобы доказать, что у нас есть честный суд, он приехал сюда. Это был серьезный риск. Благодаря этому экзамену у нас есть надежда на то, что судебная система изменится окончательно.

Следующая, не менее важная часть экзамена еще впереди, рассмотрение дела продолжается. Желаю удачи всем нам.