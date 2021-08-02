ВАКС не смог рассмотреть ходатайство НАБУ о мере пресечения Чаусу

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство о мере пресечения экс-судье Николаю Чаусу. Однако заседание перенесли из-за отсутствия подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 2 августа.

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В воскресенье, 1 августа 2021 года, в ВАКС от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева,

– говорится в сообщении.

"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00, – добавили в ВАКС.

В то же время издание Liga.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что на судебном заседании 1 августа следственный судья отказался обязывать СБУ доставить Чауса на судебное заседание 4 августа.

Теперь НАБУ просит эту меру применить – взять экс-судью под стражу.

История с Чаусом: что известно

Николай Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов.

Чтобы убежать от правосудия в Украине он уехал в Молдову. Однако весной 2021 года стало известно, что Чауса похитили в центре Кишинева.

Экс-судью 30 июля в одних шортах нашли в Винницкой области. Когда СБУ везла его в Киев – НАБУ пыталось перехватить автомобиль.

В 2017 году Чаусу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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