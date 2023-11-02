Исчезнувшего нардепа Дубневича объявили в международный розыск: его адвокат удивил объяснением

Ярослав Дубневич неизвестным способом выехал из Украины и оказался в Румынии. После этого нардеп 8 октября пересек границу этой страны с Венгрией.

Высший антикоррупционный суд Украины объявил Ярослава Дубневича в международный розыск по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это произошло в четверг, 2 ноября.

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Что известно об этом деле

Этого нардепа обвиняют в незаконном завладении 93 миллионами гривен средств ПАО "Укрзализныци". Дубневич не являлся на судебные заседания и уехал из Украины. Его адвокат заявил, что народный избранник находится за границей на лечении, однако не сказал, где именно.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что в системе отсутствуют данные о пересечении украинской границы Дубневичем. Также сейчас неизвестно его текущее местонахождение.

Судьи Вера Михайленко, Оксана Олейник и Владимир Воронько приняли решение об объявлении Дубневича в международный розыск.

Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 миллионов гривен и смену обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях,

– говорится в сообщении.

Дубневича уже объявляли в розыск

Напомним, 17 октября этого же года детективы НАБУ объявили этого нардепа в розыск по другому делу. Дубневичу заочно сообщили о подозрении в организации схемы по завладению природным газом на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ на сумму более 2,1 миллиарда гривен и легализации этой незаконно полученной прибыли. Тогда он тоже не явился на суд, а также не отвечал на телефонные звонки.