ВАКС огласил обвинительный приговор бывшему нардепу Пресману

Высший антикоррупционный суд 16 июля признал виновным Александра Пресмана в злоупотреблении служебным положением. Бывший нардеп получил условный 3-летний срок.

Пресман также выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и 23 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз по делу.

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ВАКС утвердил соглашение и вынес приговор нардепу в виде "условного" лишения свободы сроком на 3 года, установив испытательный срок такой же длительности и запретил занимать госдолжности в течение года,

– говорится в сообщении.

В чем суть дела

Пресман с ноября 2014 года по август 2019 года получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

Однако во время досудебного расследования установили, что у бывшего нардепа есть собственное жилье в Киеве.

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