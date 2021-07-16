Пресман також виплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень і стягне 23 тисячі гривень витрат на проведення експертиз по справі.

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ВАКС затвердив угоду і виніс вирок нардепу у вигляді "умовного" позбавлення волі строком на 3 роки, встановивши випробувальний строк такої ж тривалості та заборонив обіймати держпосади протягом року,

– йдеться у повідомленні.

У чому суть справи

Пресман з листопада 2014 року по серпень 2019 року отримав понад 928 тисяч гривень компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний".

Однак під час досудового розслідування встановили, що в екснардепа є власне житло в Києві.

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