ВАКС приговорил экс-сотрудника СБУ к 4 годам тюрьмы: прокуратура обжалует решение
Источник:Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам тюрьмы бывшего сотрудника СБУ. Суд признал вину экс-оперуполномоченного Вышгородского СБУ Ростислава Харченко за злоупотребление влиянием.
Однако суд оправдал его по статье о взяточничестве. За это ему грозило от 5 до 10 лет заключения с конфискацией.
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ВАКС приговорил экс-сотрудника СБУ к 4 годам тюрьмы
Суд установил, что в июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области состоялся обыск. В результате обыска изъяли производственное оборудование для обработки янтаря и янтарное сырье весом 55 килограмм.
Оперуполномоченный СБУ якобы пообещал учредителю общества скорое возвращение оборудования за взятку в 50 тысяч долларов. За эти деньги он должен был повлиять на следователя.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 3 года,
– говорится в сообщении.
То есть суд приговорил его за превышение полномочий. Взамен о взятке в суде отметили, что "обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в пользу этого лица".
Поэтому суд оправдал Харченко в части о взяточничестве.
Реакция САП
Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет обжаловать решение.
Не соглашаясь с таким решением суда, прокурором #САП будет обжалован приговор Высшего антикоррупционного суда в части оправдания в суде апелляционной инстанции,
– говорится в сообщении САП.
Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента его провозглашения путем подачи жалобы через Высший антикоррупционный суд.
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