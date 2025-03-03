Ряд европейских и мировых лидеров поддержали Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. На сторону украинского президента стал и экс-глава Польши, бывший политзаключенный и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Он написал открытое письмо к Дональду Трампу, которое подписали десятки других бывших политзаключенных, передает 24 Канал.

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Благодарны должны быть США, а не украинцы

В письме Валенса и другие политзаключенные выражают возмущение из-за отношения к Владимиру Зеленскому со стороны администрации Трампа. В обращении отмечается, что требования президента США относительно проявления уважения и благодарности от Украины за оказанную материалу помощь являются оскорбительными.

Благодарность должна быть предоставлена героическим украинским солдатам, которые проливают кровь за защиту ценностей свободного мира. Это они на протяжении более 11 лет гибнут на фронте за эти ценности и независимость своей родины, атакованной путинской Россией. Мы не понимаем, как лидер государства, которая является символом свободного мира, может этого не видеть,

– отмечают подписанты.

В письме подчеркивается, материальная помощь – военная и финансовая – не может быть эквивалентом за кровь, пролитую за независимость и свободу Украины, Европы, а также всего свободного мира. "Человеческая жизнь бесценна, ее стоимость нельзя измерить деньгами", – объясняют поляки Трампу.

Также политзаключенные указали, что атмосфера в Овальном кабинете во время встречи президентов напоминала атмосферу, которую они "хорошо помнят из допросов Службой безопасности и из залов судов в коммунистических судах".

Прокуроры и судьи по приказу всесильной коммунистической политической полиции также нам объясняли, что это они имеют все карты в руках, а мы – ни одной. Они требовали от нас прекращения деятельности, аргументируя это тем, что из-за нас страдают тысячи невинных людей. Они лишали нас свободы и гражданских прав, потому что мы не соглашались на сотрудничество с властью и не выражали ей благодарности. Мы шокированы, тем, что вы таким же образом отнеслись к президенту Владимиру Зеленскому,

– говорится в обращении.

Подписанты призывают США выполнить гарантии, которые они предоставили вместе с Великобританией в Будапештском меморандуме 1994 года, в котором прямо записано обязательство защищать нерушимость границ Украины в обмен на отказ ею от ядерных вооружений.