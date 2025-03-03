Низка європейських і світових лідерів підтримали Володимира Зеленського після скандалу у Білому домі. На бік українського президента став і ексочільник Польщі, колишній політв'язень і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса. Він написав відкритого листа до Дональда Трампа, який підписали десятки інших колишніх політв'язнів, передає 24 Канал.

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Вдячні мають бути США, а не українці

У листі Валенса та інші політв'язні висловлюють обурення через ставлення до Володимира Зеленського з боку адміністрації Трампа. У зверненні наголошується, що вимоги президента США щодо прояву поваги і вдячності від України за надану матеріалу допомогу є образливими.

Вдячність має бути надана героїчним українським солдатам, які проливають кров за захист цінностей вільного світу. Це вони протягом більше 11 років гинуть на фронті за ці цінності та незалежність своєї батьківщини, атакованої путінською Росією. Ми не розуміємо, як лідер держави, яка є символом вільного світу, може цього не бачити,

– наголошують підписанти.

У листі зазначається, матеріальна допомога – військова та фінансова – не може бути еквівалентом за кров, пролиту за незалежність і свободу України, Європи, а також всього вільного світу. "Людське життя безцінне, його вартість не можна виміряти грошима", – пояснюють поляки Трампу.

Також політв'язні вказали, що атмосфера в Овальному кабінеті під час зустрічі президентів нагадувала атмосферу, яку вони "добре пам'ятають з допитів Службою безпеки та з залів судів у комуністичних судах".

Прокурори та судді за наказом всесильної комуністичної політичної поліції також нам пояснювали, що це вони мають усі карти в руках, а ми – жодної. Вони вимагали від нас припинення діяльності, аргументуючи це тим, що через нас страждають тисячі невинних людей. Вони позбавляли нас свободи та громадянських прав, бо ми не погоджувалися на співпрацю з владою і не виражали їй вдячності. Ми шоковані, що ви у такий самий спосіб поставилися до президента Володимира Зеленського,

– йдеться у зверненні.

Підписанти закликають США виконати гарантії, які вони надали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, в якому прямо записано зобов'язання захищати непорушність кордонів України в обмін на відмову нею від ядерних озброєнь.