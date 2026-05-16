Очередной платеж залога внесла фирма, которая имеет скандального владельца. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Смотрите также За Ермака уже могли внести всю сумму залога, – адвокат

Кто внес за Ермака еще почти 10 миллионов?

За бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака внесли очередной платеж залога в размере 9,8 миллиона гривен. Общая сумма залога, определена судом, составляет 140 миллионов гривен, однако пока до ее полного покрытия не хватает еще 85,6 миллиона.

Отметим, что адвокат экс-главы ОП Игорь Фомин утверждает, что сумма залога уже могла быть собрана, но через длительный финансовый мониторинг и особенности работы банковской системы средства якобы медленно зачисляют на конечный счет. Однако, в комментарии 24 Каналу в ВАКС опровергли эту информацию. По состоянию на 14:00 15 мая было собрано лишь часть суммы.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По данным "Схем", последний взнос осуществила компания "Миралиф", которая была основана в 2023 году и зарегистрирована в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Основным видом деятельности фирмы указано предоставление услуг по аренде и эксплуатации недвижимого имущества.

Журналисты отмечают, что связаться с директором и владельцем компании Валентином Крутько не удалось – его телефоны не отвечают. В открытых сервисах, которые фиксируют, как контакты подписаны в телефонных книгах других пользователей, фигурируют упоминания о его возможной работе тренером по боксу.

Также в материалах СМИ упоминается, что в 2018 году Крутько мог быть фигурантом судебного дела о стрельбе в ночном клубе "Эльдорадо" в Ивано-Франковске, где были ранены два человека. После рассмотрения дела подсудимые были приговорены к лишению свободы.

Кто еще вносил средства на залог для Ермака?

Известно, что сразу несколько публичных лиц публично поддержали Ермака и внесли деньги на залог. В частности, кроме компании "Миралиф" известно о том, что деньги на освобождение бывшего главы ОП давали:

футболист и футбольный тренер Сергей Ребров (30 миллионов гривен);

член Наблюдательного совета Укрнафты и руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова (8 миллионов гривен);

актер и продюсер Григорий Гришкан (666 гривен).

Кстати, Ребров получил шквал критики от украинцев. Они активно обсуждают все его неудачи и связь с Ермаком. Известно, что бывший тренер украинской сборной по футболу давно знает бывшего главу ОП, еще до того, как второй начал работать в Офисе Президента. Он называл чиновника порядочным человеком и рассказывал, что они довольно часто общаются.

Что известно о деле Ермака за которое он получил подозрение?

11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП провели следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В тот же день ему было вручено подозрение.

Правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая могла отмывать около 460 миллионов гривен во время строительства элитной недвижимости в Козине под Киевом. В рамках дела под условным названием "Династия" фигурируют также, вероятно, бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов.

Следствие считает, что с 2021 года участники схемы могли организовать строительство четырех элитных имений на земельных участках общества, где стоимость одного объекта могла достигать до 2 миллионов долларов США. Фигурантам может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что за делом Ермака внимательно следят европейские партнеры, поэтому возникают опасения относительно дальнейшей евроинтеграции Украины. Однако, Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в Европе спокойно отреагировали на разоблачение коррупционной схемы, ведь это свидетельствует об эффективности работы НАБУ и САП и успешные реформы в Украине.