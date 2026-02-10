Укр Рус
10 февраля, 15:26
В сети писали об "увольнении Манько": как отреагировали военные и что говорят в Генштабе

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На просторах Интернета появились неподтвержденные слухи об увольнении начальника штурмовых войск Валентина Манько.
  • Информацию о том, действительно ли состоялась такая кадровая смена, исследовал 24 Канал.

Вечером 9 февраля соцсети взорвались десятками сообщений о якобы увольнении начальника штурмовых войск, полковника Валентина Манько. В то же время он на своей странице продолжал комментировать атаки 33 штурмового полка под Гуляйполем, а также обещал освободить поселок от российских оккупантов.

Информацию о его увольнении распространили, в частности, на канале Drone Bomber, якобы ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако официального подтверждения на страницах Генштаба, Сырского или других официальных ресурсах нет. 24 Канал попытался разобраться в этой истории.

Действительно ли Манько уволили с должности?

Сообщения об этом активно распространяли в мессенджерах. В частности в Телеграмм-канале "Офицер" старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" выступил в поддержку Манько, напомнив, что тот воюет с 2014 года, а должность начальника штурмовых войск занимает с осени 2025-го.


Телеграм-каналы распространяли сообщения о якобы увольнении Валентина Манько / Скриншот

Волну новостей о кадровых изменениях в штурмовых войсках подхватили и новостные медиа. В частности в Facebook эту информацию подавали, ссылаясь на якобы заявления Сырского во время общения с журналистами.


В сети писали о возможном увольнении Манько / Скриншот

При этом последние публикации Сырского (по состоянию на утро 10 февраля) посвящены статистике потерь России в январе, сокращению контрактников в армии агрессора и деталям корпусной реформы. Ни о каких кадровых изменениях в штурмовых войсках или увольнении Манько речь не идет.

В то же время в Генштабе на запрос 24 Канала распространенную информацию о якобы увольнении Валентина Манько не подтвердили и не опровергли. Впрочем, там отметили, что подобные данные всегда оперативно освещают на официальных страницах в случае, если они соответствуют действительности. Зато сообщения, что вирусятся на просторах интернета, далеко не всегда имеют достоверное основание.

На Facebook-странице самого полковника Манько об увольнении также ничего нет. 8 февраля он сообщил, что переболел, но уже получил лекарства и возвращается на фронт. Кроме того, есть репосты об успехах 33-го штурмового полка и кадры тренировок 210-го отдельного штурмового полка с упором на важность подготовки и опыта. А недавнее сообщение, распространенное Манько днем 10 февраля рассказывает о полку "Айдар", при этом опять же не делая никаких намеков на возможную отравку.


Сообщения на странице Валентина Манько не содержат информации о его отставке / Скриншот

Заметим! Для получения четкого ответа и комментария относительно распространенной информации 24 Канал обратился напрямую к полковнику Манько. В случае получения от него ответа – мы непременно сообщим.

Что известно о деятельности Валентина Манько?

  • Полковник Валентин Манько 18 августа по назначению Генштаба стал руководителем управления штурмовых войск. Он также имеет звание Героя Украины, которое ему присвоили за боевые заслуги во время АТО/ООС и полномасштабного вторжения.

  • Военную службу Манько начал еще в 2014 году, а непосредственно перед назначением командовал 33-м штурмовым полком.

  • В то же время в октябре 2025 года полковник опубликовал в соцсетях карты с грифом "Секретно", что вызвало значительный резонанс. Международное разведывательное сообщество InformNapalm и многие пользователи назвали это серьезным нарушением режима секретности, которое потенциально может помочь врагу.

  • Активист Сергей Стерненко тогда также раскритиковал такие действия, отметив, что публикация секретных материалов может облегчить работу россиянам.

  • К тому же Манько в своих социальных сетях публиковал видео под российские песни. Стоит заметить, что эти ролики военный снимал после начала полномасштабной войны.