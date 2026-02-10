В сети писали об "увольнении Манько": как отреагировали военные и что говорят в Генштабе
- На просторах Интернета появились неподтвержденные слухи об увольнении начальника штурмовых войск Валентина Манько.
- Информацию о том, действительно ли состоялась такая кадровая смена, исследовал 24 Канал.
Вечером 9 февраля соцсети взорвались десятками сообщений о якобы увольнении начальника штурмовых войск, полковника Валентина Манько. В то же время он на своей странице продолжал комментировать атаки 33 штурмового полка под Гуляйполем, а также обещал освободить поселок от российских оккупантов.
Информацию о его увольнении распространили, в частности, на канале Drone Bomber, якобы ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако официального подтверждения на страницах Генштаба, Сырского или других официальных ресурсах нет. 24 Канал попытался разобраться в этой истории.
Действительно ли Манько уволили с должности?
Сообщения об этом активно распространяли в мессенджерах. В частности в Телеграмм-канале "Офицер" старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" выступил в поддержку Манько, напомнив, что тот воюет с 2014 года, а должность начальника штурмовых войск занимает с осени 2025-го.
Телеграм-каналы распространяли сообщения о якобы увольнении Валентина Манько / Скриншот
Волну новостей о кадровых изменениях в штурмовых войсках подхватили и новостные медиа. В частности в Facebook эту информацию подавали, ссылаясь на якобы заявления Сырского во время общения с журналистами.
В сети писали о возможном увольнении Манько / Скриншот
При этом последние публикации Сырского (по состоянию на утро 10 февраля) посвящены статистике потерь России в январе, сокращению контрактников в армии агрессора и деталям корпусной реформы. Ни о каких кадровых изменениях в штурмовых войсках или увольнении Манько речь не идет.
В то же время в Генштабе на запрос 24 Канала распространенную информацию о якобы увольнении Валентина Манько не подтвердили и не опровергли. Впрочем, там отметили, что подобные данные всегда оперативно освещают на официальных страницах в случае, если они соответствуют действительности. Зато сообщения, что вирусятся на просторах интернета, далеко не всегда имеют достоверное основание.
На Facebook-странице самого полковника Манько об увольнении также ничего нет. 8 февраля он сообщил, что переболел, но уже получил лекарства и возвращается на фронт. Кроме того, есть репосты об успехах 33-го штурмового полка и кадры тренировок 210-го отдельного штурмового полка с упором на важность подготовки и опыта. А недавнее сообщение, распространенное Манько днем 10 февраля рассказывает о полку "Айдар", при этом опять же не делая никаких намеков на возможную отравку.
Сообщения на странице Валентина Манько не содержат информации о его отставке / Скриншот
Заметим! Для получения четкого ответа и комментария относительно распространенной информации 24 Канал обратился напрямую к полковнику Манько. В случае получения от него ответа – мы непременно сообщим.
Что известно о деятельности Валентина Манько?
Полковник Валентин Манько 18 августа по назначению Генштаба стал руководителем управления штурмовых войск. Он также имеет звание Героя Украины, которое ему присвоили за боевые заслуги во время АТО/ООС и полномасштабного вторжения.
Военную службу Манько начал еще в 2014 году, а непосредственно перед назначением командовал 33-м штурмовым полком.
В то же время в октябре 2025 года полковник опубликовал в соцсетях карты с грифом "Секретно", что вызвало значительный резонанс. Международное разведывательное сообщество InformNapalm и многие пользователи назвали это серьезным нарушением режима секретности, которое потенциально может помочь врагу.
Активист Сергей Стерненко тогда также раскритиковал такие действия, отметив, что публикация секретных материалов может облегчить работу россиянам.
К тому же Манько в своих социальных сетях публиковал видео под российские песни. Стоит заметить, что эти ролики военный снимал после начала полномасштабной войны.