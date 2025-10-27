Новый скандал с Манько: полковник опубликовал в тиктоке карты с грифом "секретно"
- Полковник Валентин Манько опубликовал в соцсетях карты с грифом "Секретно", что может помочь россиянам.
- Международное разведывательное сообщество InformNapalm и пользователи соцсетей выражают возмущение, считая это грубым нарушением безопасности.
Полковник и глава управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько попал в очередной скандал. Военный опубликовал в соцсетях карты, на которых видно гриф "секретно".
Такие действия могут помочь россиянам. Об этом сообщает 24 Канал.
Как в сети реагируют на публикацию карт с грифом "секретно"?
Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что публикация таких фото может помочь врагу. Однако, по его словам, учитывая, что Манько взял "Боцмана" Малюту командовать подготовкой, публикация тайных карт – "это уже мелочь".
Дальше будет хуже. Зависимость от тиктока у должностных лиц, имеющих доступ к государственной тайне, это какой-то сюр. OSINTери врага, видимо, хлопают в ладоши стоя, радуясь, что в Украине появился тиктокер с тайными картами,
– говорят в Международном разведывательном сообществе InformNapalm.
Кроме этого, в сети также сравнили карту DeepState с картой начальника управления штурмовых подразделений – в районе Вербового – Березового разница до 9 километров.
Пользователи соцсетей возмущены таким поведением Манько. Отмечается, что публикация фото с полевого штаба, где видно карты или местность, является грубым нарушением правил безопасности. Такие действия создают реальную угрозу, дают врагу возможность идентифицировать местность, позиции и подразделения.
В какие еще скандалы попадал Манько?
- Валентин Манько в социальных сетях публиковал видео под российские песни. Стоит заметить, что эти ролики военный снимал после начала полномасштабной войны.
- Он опубликовал видео под российскую песню группы "Пневмослон". Также в одном из видео военный использовал так называемую "маску" в ТикТоке, связанную с российским сериалом "Слово пацана", где звучала песня на языке врага.
- Манько отреагировал на скандал и объяснил русскоязычный контент в сети тем, что он учился в русскоязычной школе, а затем в техникуме и институте, где тоже преподавали на вражеском языке. В то же время, он добавил, что 11 лет своей жизни посвятил защите Украины, и пообещал изменить ведение своих соцсетей.