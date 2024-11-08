В Киеве попрощались с Валентиной Нагорной, которая погибла на фронте вместе со своим любимым

Россия продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. В Киеве попрощались с Валентиной Нагорной, медиком Третьей штурмовой бригады с позывным "Валькирия".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Валентина погибла на фронте вместе с любимым, бойцом с позывным "Берсерк".

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Каким было прощание с "Валькирией"

В пятницу, 8 ноября, в Киеве состоялось прощание с медиком Третьей штурмовой бригады Валентиной "Валькирией" Нагорной. Она погибла на фронте вместе со своим любимым, бойцом Даниилом "Берсерком" Ляшкевичем.

На похороны собралось много людей, среди которых были военные, родные и знакомые. Все глубоко переживали эту потерю, не скрывая слез.

Прощание с Валентиной "Валькирией" Нагорной / Фото Общественного

Валентина присоединилась к ВСУ с началом полномасштабного вторжения России. Она спасала раненых как часть медицинских экипажей и работала на стабилизационном пункте.

Со всем моим скепсисом относительно отсутствия медицинского образования у тебя, в 2022 году ты доказала, что можешь и будешь. Биотехнолог и мастер маникюра, которая как никто знала цену жизни и смерти. Тебе подчинялись штанга и жизни людей на стабилизационном пункте, – написала руководитель медслужбы 3 ОШБр Татьяна Ковач после гибели "Валькирии".