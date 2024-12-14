Дочь самой старшей матери спала на досках и грязном матрасе: опекун рассказала неизвестные факты

В 2023 году вокруг старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной разгорелся скандал. Ее 12-летняя дочь Анна пожаловалась в соцсетях, что подвергается издевательствам со стороны матери.

Сейчас девочка уже проживает в другой семье. Опекуном дочери старейшей роженицы Украины стала 54-летняя Елена Ятченко, которая также живет в Чернигове. Женщина впервые приоткрыла некоторые детали того, как Анна Подвербная проживала в предыдущей семье, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как жила Анна Подвербная с матерью

Елена Ятченко говорит, что знала о семье Подвербных и до громкого скандала. Опекунша рассказала, что все видели, что Аня находится в непростых условиях, а мать ведет себя довольно странно. Иногда она с ребенком даже попрошайничала.

Девушка обычно была одета не по погоде, а Подвербная ее постоянно дергала и громко кричала. Именно поэтому Елена Ятченко решила помочь. Сначала Валентина Подвербная отказалась, однако, когда женщина предложила деньги, согласилась. Елена говорит, что видела страдания ребенка, поэтому хотела спасти ее. После неудачных попыток разговоров она решила написать заявление в полицию.

И Елена, и Анна с нетерпением ждали дня, когда девочка сможет поселиться в новом доме. Опекун обустроила жилье так, чтобы девочке было комфортно и у нее было личное пространство.

Ребенок раньше спал на разломанных досках и изодранном старом матрасе, в полной антисанитарии. Поэтому малейшее улучшение для нее было бы ощутимым, но я все же хотела большего. Я хотела, чтобы Аня почувствовала, что такое семья, что такое настоящее тепло дома. Поэтому я готовилась. Аня восприняла новый дом эмоционально. И мне очень приятно, что это были искренние эмоции радости,

– говорит женщина.

Сначала ребенок не был обучен элементарным вещам: девочка не знала, как следить за собой, например не умела правильно пользоваться зубной щеткой. Из-за того, что мать кормила ребенка хлебом и макаронами, девочка в 12 лет весила 111 килограммов. Елена помогла наладить питание, и сейчас вес Анны составляет 72 килограмма.

Также Елена отмечает, что Анна стала спокойнее, рассудительнее, научилась контролировать свои эмоции. Она изменилась как внешне, так и внутренне.