Как Анна-Мария Подвербная получила известие о смерти мамы?

Валентина Подвербная умерла в возрасте 80 лет. Женщина известна тем, что в 65 решилась стать матерью и родила ребенка, зачатую путем искусственного оплодотворения. Девочка родилась здоровой, однако с детства страдала от действий матери. Известно, что женщина била дочь, попрошайничала с ней. У ребенка фактически не было одежды на холодную погоду и нормальных условий жизни.

Когда Анна-Мария подросла, она рассказала о своей жизни в социальных сетях. Тогда девочка говорила, что не может жить с мамой. Через длительное время она все же попала в новую семью – через суд ее опекуншей признали Елену Ятченко, которая знала о том, что происходило с ней.

Анна-Мария чувствует себя лучше, она учится, имеет друзей и развивается как музыкант. Она часто наведывалась к матери и уже хорошо с ней общалась. Однако во время одного из визитов дочь не смогла попасть в квартиру матери. Валентина Подвербная несколько дней не выходила на связь и не открыла дверь дочери. Тогда стало известно – женщина недавно умерла во сне.

В воскресенье, 9 ноября, Анна пришла навестить маму. Перед этим девочка с опекуншей звонили к Валентине, однако когда она не ответила, то они думали, что ее сотовый телефон сломался. Придя домой, дверь была закрыта. Из-за того, что женщина долго не отвечала, гости вызвали ДСНС, чтобы они помогли им попасть в квартиру.

Нам ее соседи открыли дверь и тоже сказали, что два дня уже с ней нет связи, никто ее не видел. Мы вызвали полицию, они вызвали ГСЧС и разбили окно... И так я узнала (о смерти мамы – 24 Канал),

– поделилась Анна-Мария Подвербная.

Что известно о последних месяцах жизни Валентины Подвербной?