В Украине идет процесс дерусификации улиц и памятников. Так, 8 ноября город Льва избавился от еще одного упоминания о колониальном прошлом нашего государства.

Во Львове был демонтирован памятник космонавтке СССР, установленный еще в далеком 1983 году.

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"Сняли с неба"

Сегодня, 8 ноября, на улице Выговского разбирали скульптурную композицию "Космонавтика", состоящую из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Ее построили в честь 20-летия с момента полета в космос первой женщины – Валентины Терешковой. Теперь монумент разместят в музее "Территория террора".

: Музей "Территория террора" – мемориальный музей во Львове, созданный на месте, которое на протяжении 1941 – 1943 годов входило в состав еврейского гетто – третьего по величине в оккупированной нацистами Европе, а в 1944 – 1955 годах – одной из тюрьмы, крупнейшнего учреждения СССР принудительного содержания такого типа на территории современной Украины.

Как с улицы Львова убирали упоминание о путинистке / Фото Москаленко

Что известно о Валентине Терешковой

Терешкова в 1963 году стала первой космонавткой. Имеет звание Героя СССР и генерал-майора авиации в отставке. В 1970-х годах была членом ЦК КПСС, вскоре – народной депутатом СССР. С 2011 года – депутат госдумы. Активно поддерживает политику Путина. В 2014 году голосовала за аннексию Крыма и в дальнейшем поддерживала войну против Украины. Кроме того, Терешкова была одним из инициаторов "аннулирования" сроков президентства Путина. Со временем поправки утвердил конституционный суд, а Путин получил возможность быть президентом России до 2036 года.

В столице демонтировали "звезду" с обелиска в честь города-героя Киева

В рамках декоммунизации в Киеве сняли советский символ с обелиска, расположенного на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). 4 ноября коммунальщики демонтировали золотую звезду, расположенную вверху на монументе. Трехметровый медный символ СССР разрезали на части и убрали.