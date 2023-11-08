У Львові демонтували пам'ятник космонавтці СРСР, встановлений ще у далекому 1983 році.
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"Зняли з неба"
Сьогодні, 8 листопада, на вулиці Виговського розбирали скульптурну композицію "Космонавтика", яка складається із трьох променів-зірок та людини у скафандрі. Її звели на честь 20-ти річчя з моменту польоту у космос першої жінки – Валентини Терешкової. Тепер монумент розмістять у музеї "Територія терору".
Як з вулиці Львова прибирали згадку про путіністку / Фото Москаленко
Що відомо про Валентину Терешкову
Терешкова у 1963 році стала першою жінкою-космонавткою. Має звання Героя СРСР та генерал-майора авіації у відставці. У 1970-х роках була членкинею ЦК КПРС, згодом – народною депутаткою СРСР. З 2011 року – депутатка держдуми. Активно підтримує політику Путіна. У 2014 році голосувала за анексію Криму та у подальшому підтримувала війну проти України. Крім того, Терешкова була однією з ініціаторок "анулювання" термінів президентства Путіна. Згодом поправки затвердив конституційний суд, а Путін отримав можливість бути президентом Росії до 2036 року.
У столиці демонтували "зірку" з обеліска на честь міста-героя Києва
У межах декомунізації в Києві зняли радянський символ з обеліска, який розташований Галицькій площі (колишня площа Перемоги). 4 листопада комунальники демонтували золоту зірку, розміщену вгорі на монументі. Триметровий мідний символ СРСР розрізали на частини та прибрали.