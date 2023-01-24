В Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, которая первой пошла на контакт с оккупантами
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки. Она первой начала общаться с врагами после захвата города в Запорожье.
Мамай является одной из коллаборантов, которые организовывали фейковый "референдум" и сдавали врагу украинских патриотов. Теперь ее догнало возмездие за поступки.
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Что известно о подрыве авто коллаборантки в Запорожье
Очередной салют в честь предателей прозвучал в Бердянске. Горячий "привет" в виде взорвавшейся машины получила местная любительница "русского мира" Валентина Мамай,
– написал городской голова Мелитополя.
Иван Федоров рассказал, что Мамай радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.
"Теперь она в больнице – трясется от страха за свою жизнь", – отметил чиновник.
Он также опубликовал фото машины коллаборантки после взрыва.
Автомобиль коллаборантки из Бердянска взорвали / Фото с телеграма Ивана Федорова
Это правильно, потому что фейерверки для коллаборантов только начинаются. Так что предателям в Запорожье стоит приготовиться!
– отметил Федоров.
В местных телеграм-каналах рассказали, что Мамай первая контактировала с оккупантами и владеет приютом для животных.
Российские пропагандисты подтвердили взрыв автомобиля Мамай у школы. По предварительной информации врагов, сама коллаборантка тоже была в машине в момент взрыва.
По состоянию на 17 часов 24 января неизвестно, в каком состоянии Мамай.
Недавний хлопок в Бердянске
- Недавно 16 января в Бердянске раздался хлопок. По словам главы городской военной администрации Виктории Галицины, было ориентировочно 3 – 5 взрывов.
- В результате взрывов на концерт Кобзона отправился один из самых известных местных коллаборантов. Речь идет о государственном изменнике Алексее Кичигине.
- Известно, что Кичигин был так называемым "главой районной администрации". Конец коллаборанта наступил также из-за взрыва автомобиля.